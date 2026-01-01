В Острівках провели чергову ексгумацію жертв Волинської трагедії: знайшли останки десятків людей





Роботи вже завершили у колишньому селі Воля Островецька, а зараз тривають в Острівках, де серед знайдених останків - і дитячі. Науковці не виключають, що кількість виявлених жертв ще зросте. Пошуково-ексгумаційні роботи на Волині триватимуть до 7 серпня.



Дослідники вивчають місця масових поховань людей, які загинули під час трагічних подій серпня 1943 року, про це повідомляє



Нині роботи тривають у колишньому селі Острівки, де вже знайдено останки шести людей, серед яких одна дитина. Керівник української частини досліджень, археолог та представник Українського інституту національної пам'яті Ярослав Онищук розповів, що розкопки проводять спільно з пошуковою групою Інституту національної пам'яті Польщі.



"Дослідження вже тривають три тижні. Спочатку вони відбувалися у колишньому селі Воля Островецька, де було виявлено братську могилу. Під час досліджень у ній знайшли 49 людських останків. Зараз працюємо на другому об'єкті - у селі Острівки, де також досліджуємо братське поховання, про яке було відомо зі свідчень очевидців", - розповів Онищук.



Загалом на сьогодні під час експедиції виявлено щонайменше 55 останків загиблих. Науковці продовжують дослідження, адже не виключають, що кількість знайдених жертв може зрости.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Спільна українсько-польська експедиція станом на 29 липня виявила під час ексгумацій на Волині останки щонайменше 55 жертв трагедії 1943 року.Роботи вже завершили у колишньому селі Воля Островецька, а зараз тривають в Острівках, де серед знайдених останків - і дитячі. Науковці не виключають, що кількість виявлених жертв ще зросте. Пошуково-ексгумаційні роботи на Волині триватимуть до 7 серпня.Дослідники вивчають місця масових поховань людей, які загинули під час трагічних подій серпня 1943 року, про це повідомляє Еспресо . У селі Воля Островецька ексгумаційні роботи вже завершили - там виявили останки 49 людей, похованих у братській могилі, і, за словами антропологів, понад десять із загиблих виявились дітьми.Нині роботи тривають у колишньому селі Острівки, де вже знайдено останки шести людей, серед яких одна дитина. Керівник української частини досліджень, археолог та представник Українського інституту національної пам'ятірозповів, що розкопки проводять спільно з пошуковою групою Інституту національної пам'яті Польщі."Дослідження вже тривають три тижні. Спочатку вони відбувалися у колишньому селі Воля Островецька, де було виявлено братську могилу. Під час досліджень у ній знайшли 49 людських останків. Зараз працюємо на другому об'єкті - у селі Острівки, де також досліджуємо братське поховання, про яке було відомо зі свідчень очевидців", - розповів Онищук.Загалом на сьогодні під час експедиції виявлено щонайменше 55 останків загиблих. Науковці продовжують дослідження, адже не виключають, що кількість знайдених жертв може зрости.

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