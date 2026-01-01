В «Орєшніку» майже всі компоненти виготовляються в Росії та Білорусі, - ОП
Сьогодні, 18:24
У російські балістичній ракеті середньої дальності "Орєшнік" вже майже не залишилось іноземних компонентів. При цьому чимало з них виробляє Білорусь.
Як повідомляє РБК-Україна, про це радник президента з питань санкційної політики Владислав Власюк розповів журналістам.
Він показав уламки "Орєшніка" та крилатої ракети "Бандероль", а також розповів, що у балістичній ракеті налічується понад 1000 компонентів російського виробництва, ще близько 100 - білоруського.
"Основна частина виготовлена в 2023-24 роках, є 2025 рік. Тобто вони випускають прямо зараз якісь речі свої", - зазначив Власюк.
Він наголосив, що це свідчить про те, що країна-агресорка вже здатна виготовляти ці ракети практично без використання іноземних комплектуючих.
Власюк також показав, як приблизно виглядає кінетичний заряд. Елементів ураження 36 і вони, імовірно, з вольфраму.
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Як повідомляє РБК-Україна, про це радник президента з питань санкційної політики Владислав Власюк розповів журналістам.
Він показав уламки "Орєшніка" та крилатої ракети "Бандероль", а також розповів, що у балістичній ракеті налічується понад 1000 компонентів російського виробництва, ще близько 100 - білоруського.
"Основна частина виготовлена в 2023-24 роках, є 2025 рік. Тобто вони випускають прямо зараз якісь речі свої", - зазначив Власюк.
Він наголосив, що це свідчить про те, що країна-агресорка вже здатна виготовляти ці ракети практично без використання іноземних комплектуючих.
Власюк також показав, як приблизно виглядає кінетичний заряд. Елементів ураження 36 і вони, імовірно, з вольфраму.
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