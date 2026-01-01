У Луцьку під час футбольного матчу зібрали майже 3 мільйони гривень для прикордонників





На футбольному полі зустрілися команда гіпермаркету «Там Там» та 6-го Волинського прикордонного загону, а також збірна ветеранів львівських «Карпат» і команда «Східний кордон». До складу останньої увійшли військовослужбовці шести бойових бригад, які нині захищають Україну.



Перед початком матчу учасники та вболівальники хвилиною мовчання вшанували пам’ять полеглих захисників України. Символічний перший пас виконав Герой України, військовослужбовець Волинського прикордонного загону Олег Пришневський.



Матч завершився перемогою гостей із рахунком 6:3. Однак головною подією став благодійний збір коштів на підтримку прикордонників. Під час заходу організатори провели аукціон, на якому розіграли пам’ятні лоти від військовослужбовців, футболістів і партнерів.



Загалом під час благодійного матчу вдалося зібрати майже 3 мільйони гривень. Ці кошти використають для забезпечення потреб прикордонників, які щодня виконують бойові завдання та боронять Україну на фронті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 26 липня, на стадіоні «Авангард» у Луцьку відбувся благодійний футбольний матч «Футбол заради перемоги». Під час заходу вдалося зібрати майже 3 мільйони гривень, які спрямують на потреби прикордонників бойових підрозділів, що виконують завдання на східному напрямку, пише misto.media На футбольному полі зустрілися команда гіпермаркету «Там Там» та 6-го Волинського прикордонного загону, а також збірна ветеранів львівських «Карпат» і команда «Східний кордон». До складу останньої увійшли військовослужбовці шести бойових бригад, які нині захищають Україну.Перед початком матчу учасники та вболівальники хвилиною мовчання вшанували пам’ять полеглих захисників України. Символічний перший пас виконав Герой України, військовослужбовець Волинського прикордонного загонуМатч завершився перемогою гостей із рахунком 6:3. Однак головною подією став благодійний збір коштів на підтримку прикордонників. Під час заходу організатори провели аукціон, на якому розіграли пам’ятні лоти від військовослужбовців, футболістів і партнерів.Загалом під час благодійного матчу вдалося зібрати майже 3 мільйони гривень. Ці кошти використають для забезпечення потреб прикордонників, які щодня виконують бойові завдання та боронять Україну на фронті.

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