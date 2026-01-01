У ЗСУ почалися перевірки всіх військових частин





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Що саме перевірять



У Збройних Силах України розпочали перевірку комплектування військових частин. Окремо оцінюють, наскільки справедливо розподіляють людей між підрозділами.



Головна мета - зрозуміти, наскільки бригади, полки та корпуси укомплектовані особовим складом.



Також перевіряють:



ефективність розподілу військовослужбовців між підрозділами;



напрями, які варто вдосконалити у кадровому забезпеченні.



Чому звертають увагу на справедливість



Окремо в Генштабі оцінюють ефективність та справедливість розподілу особового складу.



При цьому враховують потреби частин, які виконують бойові завдання на різних ділянках фронту. Тобто перевірка має показати, чи отримують поповнення насамперед ті підрозділи, що безпосередньо тримають позиції.



У Генштабі зазначають, що рішення за результатами перевірки спрямують на:



підвищення боєздатності підрозділів; забезпечення кадрового балансу в армії;



більш раціональне використання людського капіталу.



"Будь-які системні зміни в армії починаються зі зміни ставлення до людини", - наголосили в Генеральному штабі.



Тему справедливого розподілу бійців між бригадами піднімали й раніше.



Ще у листопаді 2025 року заступник керівника Офісу президента Павло Паліса анонсував нові принципи розподілу новобранців між бойовими бригадами.



Тоді йшлося про те, що кожен новобранець з першого дня знатиме, в якому підрозділі служитиме.



Нагадаємо, у грудні 2025 року президент Володимир Зеленський заявив, що бойові бригади щомісяця гарантовано отримуватимуть поповнення людьми.



За його словами, це рішення мало дати командирам змогу планувати навчання та ротації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генштаб перевіряє укомплектування бригад та справедливість розподілу бійців.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.У Збройних Силах України розпочали перевірку комплектування військових частин. Окремо оцінюють, наскільки справедливо розподіляють людей між підрозділами.Головна мета - зрозуміти, наскільки бригади, полки та корпуси укомплектовані особовим складом.Також перевіряють:ефективність розподілу військовослужбовців між підрозділами;напрями, які варто вдосконалити у кадровому забезпеченні.Окремо в Генштабі оцінюють ефективність та справедливість розподілу особового складу.При цьому враховують потреби частин, які виконують бойові завдання на різних ділянках фронту. Тобто перевірка має показати, чи отримують поповнення насамперед ті підрозділи, що безпосередньо тримають позиції.У Генштабі зазначають, що рішення за результатами перевірки спрямують на:підвищення боєздатності підрозділів; забезпечення кадрового балансу в армії;більш раціональне використання людського капіталу."Будь-які системні зміни в армії починаються зі зміни ставлення до людини", - наголосили в Генеральному штабі.Тему справедливого розподілу бійців між бригадами піднімали й раніше.Ще у листопаді 2025 року заступник керівника Офісу президентаанонсував нові принципи розподілу новобранців між бойовими бригадами.Тоді йшлося про те, що кожен новобранець з першого дня знатиме, в якому підрозділі служитиме.Нагадаємо, у грудні 2025 року президентзаявив, що бойові бригади щомісяця гарантовано отримуватимуть поповнення людьми.За його словами, це рішення мало дати командирам змогу планувати навчання та ротації.

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