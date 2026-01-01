Яка буде погода в Луцьку та на Волині у четвер, 30 липня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у четвер, 30 липня.
Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 30 липня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 27-29°.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 10-15°, вдень 25-30°.
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Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 30 липня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 27-29°.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 10-15°, вдень 25-30°.
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