Яка буде погода в Луцьку та на Волині у четвер, 30 липня

Яка буде погода в Луцьку та на Волині у четвер, 30 липня
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у четвер, 30 липня.

Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 30 липня

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 27-29°.

Область

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 10-15°, вдень 25-30°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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