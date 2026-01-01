Біля Трилісців планують збудувати птахопереробний комплекс: депутати вивчали досвід Польщі





Перед ухваленням подальших рішень представники громади відвідали аналогічні виробничі об'єкти польської компанії Cedrob S.A., щоб ознайомитися з їхньою роботою, екологічними рішеннями та взаємодією з місцевими громадами.



Звіт про поїздку підготували для депутатського корпусу, профільних комісій та учасників майбутніх громадських слухань. Про це 29 липня повідомляє



Який комплекс планують збудувати біля Трилісців



За інформацією міської ради, інвестор планує створити біля Трилісців виробництво із замкненим циклом. До складу комплексу мають увійти:



- цех переробки птиці;

- біогазовий комплекс;

- станція підготовки води;

- очисні споруди для промислових стоків;

- завод із виробництва кормів.



Очікують, що підприємство забезпечить близько 1000 робочих місць.



Саме для оцінки подібних виробництв делегація відвідала забійний комплекс у містечку Уяздувек, птахоферму в Жуково та інкубатор у Кособудах Мазовецького воєводства Польщі.



Хто поїхав до Польщі



До складу делегації увійшли представники інвестора, староста Переспівського старостинського округу Віктор Лук'янчук, депутати Рожищенської міської ради Тетяна Карпюк, Анна Літушко та Лілія Алієва, а також начальник профільного відділу міської ради Валентин Кузавка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Рожищенській громаді триває підготовка до громадського обговорення будівництва великого комплексу з переробки птиці компанії ТОВ «ЦЕДРОБ УКРАЇНА» поблизу села Трилісці.Перед ухваленням подальших рішень представники громади відвідали аналогічні виробничі об'єкти польської компанії Cedrob S.A., щоб ознайомитися з їхньою роботою, екологічними рішеннями та взаємодією з місцевими громадами.Звіт про поїздку підготували для депутатського корпусу, профільних комісій та учасників майбутніх громадських слухань. Про це 29 липня повідомляє Район.Рожище За інформацією міської ради, інвестор планує створити біля Трилісців виробництво із замкненим циклом. До складу комплексу мають увійти:- цех переробки птиці;- біогазовий комплекс;- станція підготовки води;- очисні споруди для промислових стоків;- завод із виробництва кормів.Очікують, що підприємство забезпечить близько 1000 робочих місць.Саме для оцінки подібних виробництв делегація відвідала забійний комплекс у містечку Уяздувек, птахоферму в Жуково та інкубатор у Кособудах Мазовецького воєводства Польщі.До складу делегації увійшли представники інвестора, староста Переспівського старостинського округу, депутати Рожищенської міської радита, а також начальник профільного відділу міської ради

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