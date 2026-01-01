Місяці невідомості: підтвердили загибель Героя з Волині Богдана Никонюка

Никонюка Богдана Анатолійовича (10.04.1981 р.н.), номера обслуги протитанкового взводу механізованого батальйону військової частини А4447 Збройних Сил України.



Надія, якою понад 17 місяців жила родина, обірвалася важкою звісткою.



Про це інформує міський голова Ковеля Ігор Чайка у Фейсбук.



Свій останній бій ковельчанин прийняв 11 лютого 2025 року поблизу населеного пункту Дачне Покровського району Донецької області.



Прощання з воїном відбудеться у четвер, 30 липня, о 10.00 год. в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці.



Поховають Захисника на Алеї Героїв міського кладовища.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За результатами експертизи ДНК підтверджено загибель солдата(10.04.1981 р.н.), номера обслуги протитанкового взводу механізованого батальйону військової частини А4447 Збройних Сил України.Надія, якою понад 17 місяців жила родина, обірвалася важкою звісткою.Про це інформує міський голова Ковеляу Фейсбук.Свій останній бій ковельчанин прийняв 11 лютого 2025 року поблизу населеного пункту Дачне Покровського району Донецької області.Прощання з воїном відбудеться у четвер, 30 липня, о 10.00 год. в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці.Поховають Захисника на Алеї Героїв міського кладовища.

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