Від 20 до 100 гривень: скільки коштують літні овочі на ринку у Луцьку





Про це йдеться у програмі «Базарний день» телеканалу



За словами продавців, домашню цукрову кукурудзу привозять із господарств у Підгайцях та Шацькому районі. Вирощування цього року вимагало значно більше зусиль через спеку та нестачу дощів.



«Довелося встановлювати крапельний полив. Урожайність менша, багато пустих качанів», – розповідають фермери.



Нині ціни на кукурудзу становлять:



30 гривень за качан;

або три качани за 100 гривень.

Продавці зазначають, що на початку сезону качани коштували по 40–50 гривень, однак зараз ціна дещо знизилася. Водночас покупців стало менше, адже багато людей перебувають у відпустках.



Також продавці поділилися порадами щодо приготування молодої кукурудзи. Одні рекомендують варити її після закипання 10–15 хвилин, інші запевняють, що достатньо й 5–7 хвилин, якщо качани справді молоді.



Не бракує на ринку й інших сезонних овочів. Волинські баклажани продають по 40 гривень за кілограм, стільки ж коштує й цвітна капуста.



Найдоступнішими залишаються кабачки. Їхня вартість коливається від 20 до 30 гривень за кілограм залежно від продавця.



Попри доступні ціни, продавці кажуть, що великого ажіотажу немає. Покупці зазвичай беруть один-два кабачки або кілька качанів кукурудзи.



За словами фермерів, цьогорічна погода негативно позначилася практично на всіх культурах: спочатку дошкуляла посуха, потім – різкі перепади температур. Водночас деякі городники зазначають, що врожаю кабачків усе ж вистачає і для продажу, і для власних потреб.



Господині розповідають, що найчастіше готують із кабачків овочеве рагу, запікають їх із сиром, помідорами та фаршем, смажать млинці, маринують або готують кабачкову ікру.



На завершення продавці додають: попри не надто жвавий ринок, домашні овочі залишаються затребуваними, а сезон свіжої волинської городини ще триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На луцькому ринку триває сезон продажу літніх овочів. Найбільший попит нині мають кукурудза, кабачки та баклажани. Продавці кажуть: через непрості погодні умови врожай цього року скромніший, однак покупці все одно обирають домашню продукцію.Про це йдеться у програмі «Базарний день» телеканалу «Конкурент Волинь» За словами продавців, домашню цукрову кукурудзу привозять із господарств у Підгайцях та Шацькому районі. Вирощування цього року вимагало значно більше зусиль через спеку та нестачу дощів.«Довелося встановлювати крапельний полив. Урожайність менша, багато пустих качанів», – розповідають фермери.Нині ціни на кукурудзу становлять:30 гривень за качан;або три качани за 100 гривень.Продавці зазначають, що на початку сезону качани коштували по 40–50 гривень, однак зараз ціна дещо знизилася. Водночас покупців стало менше, адже багато людей перебувають у відпустках.Також продавці поділилися порадами щодо приготування молодої кукурудзи. Одні рекомендують варити її після закипання 10–15 хвилин, інші запевняють, що достатньо й 5–7 хвилин, якщо качани справді молоді.Не бракує на ринку й інших сезонних овочів. Волинські баклажани продають по 40 гривень за кілограм, стільки ж коштує й цвітна капуста.Найдоступнішими залишаються кабачки. Їхня вартість коливається від 20 до 30 гривень за кілограм залежно від продавця.Попри доступні ціни, продавці кажуть, що великого ажіотажу немає. Покупці зазвичай беруть один-два кабачки або кілька качанів кукурудзи.За словами фермерів, цьогорічна погода негативно позначилася практично на всіх культурах: спочатку дошкуляла посуха, потім – різкі перепади температур. Водночас деякі городники зазначають, що врожаю кабачків усе ж вистачає і для продажу, і для власних потреб.Господині розповідають, що найчастіше готують із кабачків овочеве рагу, запікають їх із сиром, помідорами та фаршем, смажать млинці, маринують або готують кабачкову ікру.На завершення продавці додають: попри не надто жвавий ринок, домашні овочі залишаються затребуваними, а сезон свіжої волинської городини ще триває.

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