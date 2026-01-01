Ракетна атака по Одесі: є загиблі, постраждали діти

Ракетна атака по Одесі: є загиблі, постраждали діти
В Одесі внаслідок російської ракетної атаки загинули двоє людей, серед поранених — діти.

Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.

Росія завдала ракетного удару по Одесі. Пошкоджено триповерховий житловий будинок та автомобілі.

Попередньо, загинули двоє людей, щонайменше семеро, зокрема діти, постраждали. Серед загиблих — жінка, яка під час атаки гуляла в парку з дітьми. Діти вижили, їм надається необхідна допомога.



«Під час повітряної тривоги не залишайтеся на відкритій місцевості. Негайно прямуйте до найближчого укриття та залишайтеся там до сигналу «Відбій», - закликають рятувальники.

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Теги: ракетна атака, росія
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