Ракетна атака по Одесі: є загиблі, постраждали діти

В Одесі внаслідокзагинули двоє людей, серед поранених — діти.Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.Росія завдала ракетного удару по Одесі. Пошкоджено триповерховий житловий будинок та автомобілі.Попередньо, загинули двоє людей, щонайменше семеро, зокрема діти, постраждали. Серед загиблих — жінка, яка під час атаки гуляла в парку з дітьми. Діти вижили, їм надається необхідна допомога.«Під час повітряної тривоги не залишайтеся на відкритій місцевості. Негайно прямуйте до найближчого укриття та залишайтеся там до сигналу «Відбій», - закликають рятувальники.