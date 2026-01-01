Матір загиблого Героя з Волині, яка відмовилася від нагороди з рук влади, прийняла її від побратимів сина. ВІДЕО

Петра Вакульчука, жінка принципово відмовилася приймати його посмертний «Золотий хрест» від представників місцевої влади.



Сюжет про те, як матір усе ж отримала відзнаку сина, оприлюднили журналісти ТРК «Аверс», - повідомляє



Свою відмову приймати нагороду від посадовців жінка пояснила тим, що не хоче бачити фальші.



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«За брехню і за корупцію хлопці наші платять кров'ю і життям. Життям і кров'ю. І я морального права не маю взяти цю нагороду. Я чула, коли дякував мені Президент, дякував Головнокомандувач за виховання мого сина на кладовищі. Я чула. І я сьогодні хочу, щоб вони почули мій голос», – пояснила свою позицію пані Марія.



Мати Героя чекала не офіційних церемоній та кабінетних промов, а людей, які могли сказати: «Ми були поруч із вашим сином».



Символічно в День Державності України відомчу відзнаку від Міністра оборони України пані Марія прийняла. Проте зробила це виключно з рук побратимів сина – тих, хто знав Петра Вакульчука, воював пліч-о-пліч із ним та продовжує боронити країну.



Військові завітали до оселі жінки. Під деревом, яке колись посадив її син, без пафосу та офіціозу побратими розгорнули синьо-жовтий стяг та вручили матері нагороду її сина, а також бойовий прапор батальйону, у складі якого воював Петро.



«Приймаючи цю високу нагороду, я приймаю її від тих, хто дійсно любить свою землю, свою державу і її захищає», – сказала мати загиблого бійця.



Побратими попросили жінку встановити цей стяг на кладовищі біля могили воїна, адже Петро Вакульчук зробив величезний внесок у розбудову сил територіальної оборони та віддав життя за Україну. Після цього військові разом із пані Марією вирушили на цвинтар, де поклали квіти до могили свого полеглого товариша.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Історія пані Марії з села Новокотів Луцького району стала відомою далеко за межами Волині. Після загибелі сина, захисникаСюжет про те, як матір усе ж отримала відзнаку сина, оприлюднили журналісти ТРК «Аверс», - повідомляє "Конкурент" Свою відмову приймати нагороду від посадовців жінка пояснила тим, що не хоче бачити фальші.«За брехню і за корупцію хлопці наші платять кров'ю і життям. Життям і кров'ю. І я морального права не маю взяти цю нагороду. Я чула, коли дякував мені Президент, дякував Головнокомандувач за виховання мого сина на кладовищі. Я чула. І я сьогодні хочу, щоб вони почули мій голос», – пояснила свою позицію пані Марія.Мати Героя чекала не офіційних церемоній та кабінетних промов, а людей, які могли сказати: «Ми були поруч із вашим сином».Символічно в День Державності України відомчу відзнаку від Міністра оборони України пані Марія прийняла. Проте зробила це виключно з рук побратимів сина – тих, хто знав Петра Вакульчука, воював пліч-о-пліч із ним та продовжує боронити країну.Військові завітали до оселі жінки. Під деревом, яке колись посадив її син, без пафосу та офіціозу побратими розгорнули синьо-жовтий стяг та вручили матері нагороду її сина, а також бойовий прапор батальйону, у складі якого воював Петро.«Приймаючи цю високу нагороду, я приймаю її від тих, хто дійсно любить свою землю, свою державу і її захищає», – сказала мати загиблого бійця.Побратими попросили жінку встановити цей стяг на кладовищі біля могили воїна, адже Петро Вакульчук зробив величезний внесок у розбудову сил територіальної оборони та віддав життя за Україну. Після цього військові разом із пані Марією вирушили на цвинтар, де поклали квіти до могили свого полеглого товариша.

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