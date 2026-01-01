Волинянка із 17 років розвиває власний бренд і підкорює світ моди. ФОТО

Дарина Сахарук із села Льотниче у 17 років почала свій шлях, а у 18 створила власний бренд VesteCorsetti. Тепер їй 21, і за її плечима вже чималий досвід.



Про історію успіху волинянки йдеться у матеріалі видання



«Почалось повномасштабне вторгнення, і я зрозуміла: немає куди відкладати. Треба втілювати свої бажання і мрії», – згадує початок свого шляху Дарина.



Бренд VesteCorsetti вона створила 2023-го року. Назва перекладається з італійської як «сукні-корсети» – саме те, на чому спеціалізується дизайнерка.



Дівчина навчалася своєї справи в Центрі професійної освіти у місті Володимирі(тепер – Регіональний професійний коледж). 2022-го року вона здобула професію «кравець» 4-го розряду, а 2024-го року – «технолог легкої промисловості». Зізнається, що обрала професію кравця не через великупристрасть, адже з самого початку любові до створення одягу в неї не було. До ремесла її підштовхнула мама – теж кравчиня. Про свій вибір Дарина ні разу не пошкодувала.



Дівчина хотіла навчитися шити для себе, але що конкретно – не знала. На третьому році навчання вона зрозуміла, що хоче шити корсети.



– Я хотіла на випускний червону корсетну сукню. Знала, що таку, як хочу, її не знайду, або вона буде дуже дорога. Так і вирішила навчитися шитикорсети. На навчанні ми такого не проходили, тому вчилася за відеоуроками на Ютуб. Також мені допомагали деякі викладачі, – ділиться Дарина.



Створення першого корсета – чорного виробу з євросітки – коштувало їй чимало нервів. Через брак досвіду неправильно складала деталі, через що їй доводилося повністю розпорювати шви та починати роботу спочатку. Від постійних перероблень руки опускалися – відкладала корсет на декілька днів, а потім змушувала себе повертатися і доробляти його. На цей виріб у неї пішло 12 днів, а сам процес був настільки стресовим, що Дарина запамʼятала його як свій «перший корсет зі слізьми».







Перший показ колекції дизайнерки відбувся в день відкритих дверей в «училищі». Розповідає, що глядачі були приємно вражені.



– Я дуже багато часу витратила на пошиття цієї колекції. Шила її після пар: приходила додому і від обіду до вечора працювала. Мені аж не вірилося, що вона моя. Тоді ще не розуміла, що мій шлях тільки починається, – згадує Дарина.



Потім та сама колекція була допрацьована і представлена на показі в ресторані «Двіжок» разом із модельною школою «Creative Studio» – відтоді почалася їхня співпраця.



Корсет – це елемент одягу, який вимагає високої точності, аби все гарно підійшло, тому всі вироби дизайнерка шиє індивідуально під кожного клієнта. Визнає, що це трохи складно, але отримує від цього задоволення. За швейною машинкою вона проводить майже весь свій час. Ще під час навчання після пар не йшла гуляти, а вдома відтворювала все, що шили в училищі. Розповідає, що моменти вигорання трапляються дуже часто, але, навідміну від минулого року, вже навчилася це контролювати і розуміє, коли треба знизити темп.



– Інколи я дуже критична до себе і своєї роботи. Зараз стараюсь цеконтролювати. Але мене підтримують мої друзі, готові допомогти в будь-якиймомент, батьки, брат, хлопець теж є сильною підтримкою, – розповідає Дарина.



У 2024 році вона отримала грант – придбала вишивальну машинку та зарядну станцію, яка виручає під час відключень світла. Цю можливість їй запропонувала людина, з якою Дарина познайомилася на другому показі в «Двіжку» – і яка згадала про неї через рік. «Це доля», – каже дівчина.



У липні минулого року її колекція «Краса в тобі» отримала національну премію «Обрані країною» і увійшла в 20-ку найкращих в номінації «Бренд країни 2025». Організатори знайшли профіль Дарини в Instagram і запросили взяти участь. Їм сподобались її вироби, тож незабаром дизайнерка дошивала колекцію, яка вже була в процесі. На розробку пішло два місяці. Із цим Дарині допомагала мама. Згадує, що були і ті, хто натякав, що це не для неї. Але незважаючи на слова, витрати і труднощі, вона ризикнула.



"Фактично на кожному показі радію, як та дитина. Розумію, що вже на один крок вперед, на одну сходинку вище", – зізнається дівчина.



У грудні 2025 року Дарина поїхала до Швеції на навчання, яке вона виграла.



Це була міжнародна програма для тих, хто працює у швейно-текстильній галузі. Вона зізнається, що подала заявку, ні на що не сподіваючись, і забула про неї. Але одного дня отримала повідомлення про те, що потрапила у десятку відібраних учасників.



«У цій поїздці я нарешті виспалась», – усміхається Дарина.



Із професійного навчання вона перейняла культуру переробки одягу: зрозуміла, що можна шити не тільки з нуля, а й давати речам друге життя, роблячи свій внесок у збереження природи.



У травні цього року на «Lviv kids Fashion show» дизайнерка презентувала колекцію «Княжа врода», ідею якої їй запропонували «Creative Studio». Ця колекція – про місто Володимир, тому кольори і символи Дарина обрала зкняжої доби: сонце – в честь князя Володимира, виноградна лоза – символ достатку, хвилі – циклічність життя. Застилізувавши їх, вона отримала сучасну інтерпретацію історії міста.



Дарина розповідає, що іноді індивідуальні замовлення перетворюються на справжнє випробування. На початку свого шляху вона намагалася втілювати абстрактні ідеї замовників, але зрозуміла, що через це лише втрачає внутрішній ресурс. Тому зараз переважно шиє лише те, що вже є в її творчому доробку, дозволяючи клієнтам змінити хіба що колір чи розташування вишивки.



Траплялися й відверто складні ситуації, коли місяць листувалася з клієнткою і зрештою та відмовилась, а тканина, куплена наперед, так і залишилась лежати.



На запитання, який виріб найбільше схожий на неї саму, Дарина без вагань називає чорну сукню з фіолетовими квітами та крилами. На створення такого казкового образу у 2023 році її надихнув мультфільм про фей.



– Мені дуже подобаються такі романтичні образи. Хоча я є різною і багатогранною: один раз можу захотіти зробити щось ніжне і романтичне, інший образ може бути дуже екстравагантний, – ділиться дизайнерка.



Нині вона мріє перетворити цей задум на повноцінну колекцію суконь із крилами. Але поспішати не збирається: визнає, що перші крила були непоганими, але аматорськими.



Щодо майбутнього свого бренду, Дарина поки планує розвиватися у поточному темпі. Каже, що треба знімати більше контенту та розширювати асортимент – ідей безліч, а часу не вистачає. Розширювати команду дівчина не поспішає через сезонність бізнесу: влітку замовлень значно більше, ніж взимку. У перспективі два-три роки вона думає про одяг, відшитий партіями, але підходить до цього прагматично: кожну ідею спершу треба добре продумати протестувати.



Колись Дарина обрала голку й нитку без особливої пристрасті. Зараз каже, щопро це не шкодує. Мабуть, так і виглядає робота, яка приносить задоволення – саме тому вона повертається до швейної машинки щодня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! із села Льотниче у 17 років почала свій шлях, а у 18 створила власний бренд VesteCorsetti. Тепер їй 21, і за її плечима вже чималий досвід.Про історію успіху волинянки йдеться у матеріалі видання "Слово правди". «Почалось повномасштабне вторгнення, і я зрозуміла: немає куди відкладати. Треба втілювати свої бажання і мрії», – згадує початок свого шляху Дарина.Бренд VesteCorsetti вона створила 2023-го року. Назва перекладається з італійської як «сукні-корсети» – саме те, на чому спеціалізується дизайнерка.Дівчина навчалася своєї справи в Центрі професійної освіти у місті Володимирі(тепер – Регіональний професійний коледж). 2022-го року вона здобула професію «кравець» 4-го розряду, а 2024-го року – «технолог легкої промисловості». Зізнається, що обрала професію кравця не через великупристрасть, адже з самого початку любові до створення одягу в неї не було. До ремесла її підштовхнула мама – теж кравчиня. Про свій вибір Дарина ні разу не пошкодувала.Дівчина хотіла навчитися шити для себе, але що конкретно – не знала. На третьому році навчання вона зрозуміла, що хоче шити корсети.– Я хотіла на випускний червону корсетну сукню. Знала, що таку, як хочу, її не знайду, або вона буде дуже дорога. Так і вирішила навчитися шитикорсети. На навчанні ми такого не проходили, тому вчилася за відеоуроками на Ютуб. Також мені допомагали деякі викладачі, – ділиться Дарина.Створення першого корсета – чорного виробу з євросітки – коштувало їй чимало нервів. Через брак досвіду неправильно складала деталі, через що їй доводилося повністю розпорювати шви та починати роботу спочатку. Від постійних перероблень руки опускалися – відкладала корсет на декілька днів, а потім змушувала себе повертатися і доробляти його. На цей виріб у неї пішло 12 днів, а сам процес був настільки стресовим, що Дарина запамʼятала його як свій «перший корсет зі слізьми».Перший показ колекції дизайнерки відбувся в день відкритих дверей в «училищі». Розповідає, що глядачі були приємно вражені.– Я дуже багато часу витратила на пошиття цієї колекції. Шила її після пар: приходила додому і від обіду до вечора працювала. Мені аж не вірилося, що вона моя. Тоді ще не розуміла, що мій шлях тільки починається, – згадує Дарина.Потім та сама колекція була допрацьована і представлена на показі в ресторані «Двіжок» разом із модельною школою «Creative Studio» – відтоді почалася їхня співпраця.Корсет – це елемент одягу, який вимагає високої точності, аби все гарно підійшло, тому всі вироби дизайнерка шиє індивідуально під кожного клієнта. Визнає, що це трохи складно, але отримує від цього задоволення. За швейною машинкою вона проводить майже весь свій час. Ще під час навчання після пар не йшла гуляти, а вдома відтворювала все, що шили в училищі. Розповідає, що моменти вигорання трапляються дуже часто, але, навідміну від минулого року, вже навчилася це контролювати і розуміє, коли треба знизити темп.– Інколи я дуже критична до себе і своєї роботи. Зараз стараюсь цеконтролювати. Але мене підтримують мої друзі, готові допомогти в будь-якиймомент, батьки, брат, хлопець теж є сильною підтримкою, – розповідає Дарина.У 2024 році вона отримала грант – придбала вишивальну машинку та зарядну станцію, яка виручає під час відключень світла. Цю можливість їй запропонувала людина, з якою Дарина познайомилася на другому показі в «Двіжку» – і яка згадала про неї через рік. «Це доля», – каже дівчина.У липні минулого року її колекція «Краса в тобі» отримала національну премію «Обрані країною» і увійшла в 20-ку найкращих в номінації «Бренд країни 2025». Організатори знайшли профіль Дарини в Instagram і запросили взяти участь. Їм сподобались її вироби, тож незабаром дизайнерка дошивала колекцію, яка вже була в процесі. На розробку пішло два місяці. Із цим Дарині допомагала мама. Згадує, що були і ті, хто натякав, що це не для неї. Але незважаючи на слова, витрати і труднощі, вона ризикнула."Фактично на кожному показі радію, як та дитина. Розумію, що вже на один крок вперед, на одну сходинку вище", – зізнається дівчина.У грудні 2025 року Дарина поїхала до Швеції на навчання, яке вона виграла.Це була міжнародна програма для тих, хто працює у швейно-текстильній галузі. Вона зізнається, що подала заявку, ні на що не сподіваючись, і забула про неї. Але одного дня отримала повідомлення про те, що потрапила у десятку відібраних учасників.«У цій поїздці я нарешті виспалась», – усміхається Дарина.Із професійного навчання вона перейняла культуру переробки одягу: зрозуміла, що можна шити не тільки з нуля, а й давати речам друге життя, роблячи свій внесок у збереження природи.У травні цього року на «Lviv kids Fashion show» дизайнерка презентувала колекцію «Княжа врода», ідею якої їй запропонували «Creative Studio». Ця колекція – про місто Володимир, тому кольори і символи Дарина обрала зкняжої доби: сонце – в честь князя Володимира, виноградна лоза – символ достатку, хвилі – циклічність життя. Застилізувавши їх, вона отримала сучасну інтерпретацію історії міста.Дарина розповідає, що іноді індивідуальні замовлення перетворюються на справжнє випробування. На початку свого шляху вона намагалася втілювати абстрактні ідеї замовників, але зрозуміла, що через це лише втрачає внутрішній ресурс. Тому зараз переважно шиє лише те, що вже є в її творчому доробку, дозволяючи клієнтам змінити хіба що колір чи розташування вишивки.Траплялися й відверто складні ситуації, коли місяць листувалася з клієнткою і зрештою та відмовилась, а тканина, куплена наперед, так і залишилась лежати.На запитання, який виріб найбільше схожий на неї саму, Дарина без вагань називає чорну сукню з фіолетовими квітами та крилами. На створення такого казкового образу у 2023 році її надихнув мультфільм про фей.– Мені дуже подобаються такі романтичні образи. Хоча я є різною і багатогранною: один раз можу захотіти зробити щось ніжне і романтичне, інший образ може бути дуже екстравагантний, – ділиться дизайнерка.Нині вона мріє перетворити цей задум на повноцінну колекцію суконь із крилами. Але поспішати не збирається: визнає, що перші крила були непоганими, але аматорськими.Щодо майбутнього свого бренду, Дарина поки планує розвиватися у поточному темпі. Каже, що треба знімати більше контенту та розширювати асортимент – ідей безліч, а часу не вистачає. Розширювати команду дівчина не поспішає через сезонність бізнесу: влітку замовлень значно більше, ніж взимку. У перспективі два-три роки вона думає про одяг, відшитий партіями, але підходить до цього прагматично: кожну ідею спершу треба добре продумати протестувати.Колись Дарина обрала голку й нитку без особливої пристрасті. Зараз каже, щопро це не шкодує. Мабуть, так і виглядає робота, яка приносить задоволення – саме тому вона повертається до швейної машинки щодня.

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