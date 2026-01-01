17 липня на Волині: гортаючи календар





День народження 17 липня святкують депутат Волинської обласної ради Андрій Турак, волинський письменник, заслужений діяч мистецтв України, почесний громадянин Луцька Йосип Струцюк, журналістка, фахівчиня зі зв’язків із громадськістю та пресою Поліського лісового офісу Світлана Думська (на фото), громадський активіст, підприємець Олександр Ніколайчук.



Також день народження 17 липня у поетеси Олени Пашук, громадської активістки Анни Рекретюк та журналістів Світлани Зозулі і Павла Переведенця.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 17 липня у світі відзначають Всесвітній день емодзі та Всесвітній день міжнародного кримінального правосуддя.День народження 17 липня святкують депутат Волинської обласної ради, волинський письменник, заслужений діяч мистецтв України, почесний громадянин Луцька, журналістка, фахівчиня зі зв’язків із громадськістю та пресою Поліського лісового офісу(на фото), громадський активіст, підприємецьТакож день народження 17 липня у поетеси Олени Пашук, громадської активістки Анни Рекретюк та журналістів Світлани Зозулі і Павла Переведенця.

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