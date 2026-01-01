Угорщина розслідує можливу держзраду Сійярто через зв'язки з РФ

В Угорщині розпочали офіційне розслідування щодо можливої державної зради колишнього міністра закордонних справчерез його таємні зв'язки з Кремлем.Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.Зк інформацією видання, під час пресконференції у четвер, 16 липня, голову уряду Петера Мадяра запитали, чи дійсно правоохоронні органи розслідують контакти Сійярто з Москвою."Наскільки я розумію, так", - відповів прем'єр-міністр, утримавшись від детальніших коментарів щодо ходу слідства.Скандал навколо колишнього очільника МЗС спалахнув після витоку телефонних розмов. На записах чути, як Сійярто детально брифінгує міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про внутрішні зустрічі Європейського Союзу.Крім того, він пропонував Москві допомогу у пом'якшенні санкцій ЄС та просив російського колегу надати аргументи, які угорська дипломатія могла б використати на засіданнях європейських міністрів.Сам Петер Сійярто, який цього тижня склав мандат депутата парламенту, щоб очолити відділ зовнішніх зв'язків китайського автогіганта BYD Co, відкидає звинувачення.Він стверджує, що розмова з Лавровим була "звичайним дипломатичним спілкуванням". Проте чинний прем'єр Петер Мадяр ще раніше наголошував, що оприлюднені записи мають чіткі ознаки державної зради і потребують детального розслідування.Що відомо про зміну курсу УгорщиниУ квітні 2026 року партія Петера Мадяра здобула переконливу перемогу на виборах в Угорщині, випередивши багаторічного прокремлівського лідера Віктора Орбана.Новий прем'єр-міністр пообіцяв вивести країну з міжнародної ізоляції, повернути її до європейського мейнстріму та відновити репутацію конструктивного члена ЄС та НАТО.Петер Сійярто та його відносини з РФНагадаємо, навесні угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто потрапив у гучний скандал через свої контакти з Кремлем.Тоді після чергових "звітувань" перед главою МЗС РФ Сергієм Лавровим Сійярто заявив, що ніколи не служив російським інтересам, а Угорщина нібито тільки виграла від його дипломатичної роботи.Проте вже влітку ситуація кардинально змінилася на тлі внутрішньополітичних трансформацій в країні.Новий уряд Мадяра розпочав кадрові чистки у відомстві та почав масово звільняти чиновників МЗС, які працювали із Сіярто та негативно вплинули на репутацію Угорщини й відносини із західними союзниками.Невдовзі після цього скандальний дипломат взагалі вирішив завершити політичну кар'єру в країні.Стало відомо, що Сійярто вирішив піти з політики та скласти депутатський мандат, щоб перейти на роботу до відомого китайського виробника електромобілів BYD.