Скільки у Луцьку коштують перші лисички і шампіньйони





Журналісти



На ринку лисички продають лише на кількох торгових точках. Найбільший вибір журналісти помітили у продавців із Маневиччини, однак навіть там грибів значно менше, ніж зазвичай буває під час активного сезону.



Попри те, що на Волині вже розпочалося традиційне «тихе полювання», про масову появу грибів поки не йдеться. Однією з причин є погода. Перша половина літа видалася спекотною, а для росту більшості лісових грибів вирішальне значення має достатня кількість вологи.



Як розповів голова Маневицької громади Олександр Гаврилюк, наразі про масовий збір грибів говорити зарано.



«Особисто мені невідомо про появу грибів у наших лісах. Якщо хтось там і збирає, то мені не доповідають. Та й спека така була, що не думаю, що буде хороший грибний сезон».



Попри аномальну спеку, після дощів ситуація в лісах поступово покращується. Можливо, з цієї причин на ринках почали з'являтися перші лисички — одні з найпоширеніших літніх грибів. Вони вважаються менш вибагливими до погодних умов і часто з'являються раніше за інші популярні види.



Крім лисичок, волиняни вже збирають і печериці. За ними навіть не обов'язково їхати далеко в ліс. Знайти ці гриби можна, зокрема, поблизу села Промінь. Водночас білих грибів, які багато хто вважає справжнім символом грибного сезону, поки немає. Для середини липня це цілком звична ситуація, адже масово боровики найчастіше з'являються ближче до серпня.



Саме серпень і початок вересня традиційно вважаються найкращим періодом для грибників на Волині. У цей час до лисичок додаються білі гриби, польські, рижики та інші види, які користуються попитом як серед покупців, так і серед заготівельників.



Поки що оцінювати майбутній урожай зарано. Багато залежатиме від погоди найближчих тижнів. Якщо дощі продовжаться, грибів у волинських лісах стане більше, а вибір на ринках розшириться. У разі повернення тривалої спеки сезон може виявитися менш урожайним, ніж очікують любителі тихого полювання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Центральному ринку Луцька вже можна купити перші лисички й шампіньйони. Щоправда, знайти їх поки не так просто. Грибів небагато, а продавців, які пропонують лісовий урожай, можна перерахувати на пальцях однієї руки.Журналісти ВСН побували на ринку та з'ясували, що станом на середину липня літр лисичок коштує 150 гривень. Гриби привозять переважно з Маневиччини, Колок та Ковельщини. Продавці кажуть, що цього року сезон поки не тішить великими обсягами, тому й асортимент залишається доволі скромним.На ринку лисички продають лише на кількох торгових точках. Найбільший вибір журналісти помітили у продавців із Маневиччини, однак навіть там грибів значно менше, ніж зазвичай буває під час активного сезону.Попри те, що на Волині вже розпочалося традиційне «тихе полювання», про масову появу грибів поки не йдеться. Однією з причин є погода. Перша половина літа видалася спекотною, а для росту більшості лісових грибів вирішальне значення має достатня кількість вологи.Як розповів голова Маневицької громади, наразі про масовий збір грибів говорити зарано.«Особисто мені невідомо про появу грибів у наших лісах. Якщо хтось там і збирає, то мені не доповідають. Та й спека така була, що не думаю, що буде хороший грибний сезон».Попри аномальну спеку, після дощів ситуація в лісах поступово покращується. Можливо, з цієї причин на ринках почали з'являтися перші лисички — одні з найпоширеніших літніх грибів. Вони вважаються менш вибагливими до погодних умов і часто з'являються раніше за інші популярні види.Крім лисичок, волиняни вже збирають і печериці. За ними навіть не обов'язково їхати далеко в ліс. Знайти ці гриби можна, зокрема, поблизу села Промінь. Водночас білих грибів, які багато хто вважає справжнім символом грибного сезону, поки немає. Для середини липня це цілком звична ситуація, адже масово боровики найчастіше з'являються ближче до серпня.Саме серпень і початок вересня традиційно вважаються найкращим періодом для грибників на Волині. У цей час до лисичок додаються білі гриби, польські, рижики та інші види, які користуються попитом як серед покупців, так і серед заготівельників.Поки що оцінювати майбутній урожай зарано. Багато залежатиме від погоди найближчих тижнів. Якщо дощі продовжаться, грибів у волинських лісах стане більше, а вибір на ринках розшириться. У разі повернення тривалої спеки сезон може виявитися менш урожайним, ніж очікують любителі тихого полювання.

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