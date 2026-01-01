Сусіди забили на сполох: у Луцьку патрульні діставалися через вікно до квартири, щоб перевірити стан бабусі. ВІДЕО

У Луцьку небайдужість сусідів допомогла вчасно переконатися, що все гаразд із літньою жінкою.Нещодавно інспектори роти ТОР отримали повідомлення від небайдужих громадян, які занепокоїлися через літню жінку. Схвильовані сусіди попросили перевірити, чи все з нею гаразд, - пише патрульна поліція Волині.Прибувши за вказаною адресою, патрульні не змогли потрапити до помешкання, адже двері ніхто не відчиняв. Аби переконатися, що жінці нічого не загрожує, поліцейські вирішили перевірити квартиру через вікно.З’ясувалося, що в оселі перебувала донька жінки, яка відчинила вікно інспекторці. Після цього патрульні зайшли до квартири, де в одній із кімнат виявили літню жінку.На щастя, вона повідомила, що почувається добре та допомоги не потребує. Загрози її життю чи здоров’ю не було.Небайдужі сусіди щиро подякували патрульним за оперативне реагування та допомогу. Адже саме уважність людей і своєчасне звернення до поліції нерідко допомагають переконатися, що з людиною все гаразд, або ж вчасно надати необхідну допомогу.