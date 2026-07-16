Єрмак зустрічався із Сирським після відставки Федорова, — ЗМІ

Андрій Єрмак 16 липня відвідав пункт управління головкома Олександра Сирського в одній із прифронтових областей.



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За даними співрозмовників видання, зустріч відбулася ввечері 16 липня.



Зазначається, що це сталося на тлі відставки міністра оборони Михайла Федорова та публічного конфлікту між колишнім міністром та головкомом.



Конфлікт між Федоровим і Сирським



Під час своєї підсумкової пресконференції Федоров підтвердив, що мав конфлікт із головнокомандувачем Олександром Сирським, про який раніше писали медіа. За його словами, він пропонував замінити Сирського та начальника штабу Андрія Гнатова.



Водночас, за його словами, після того, як президент відмовився звільняти Сирського, він прийняв це й не ставив умов «або я, або Сирський». Натомість головком, мовляв, «поставив ультиматум» і «придумав, як розколоти країну».



Конфлікт між Федоровим та Сирським підтвердив і Володимир Зеленський. За його словами, вони не знайшли єдності та не могли розв’язати питання без його участі.



Після звільнення міністра оборони Михайла Федорова в Києві та інших містах України почалися протести проти його відставки.



Зеленський доручив виконувачу обов'язків голови СБУ Євгенію Хмарі виконувати обов’язки міністра оборони. Президент заявив, що згодом «буде звертатися до парламентарів по підтримку Євгенія Хмари на посаду міністра оборони України».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Колишній голова Офісу президента16 липня відвідав пункт управління головкомав одній із прифронтових областей.Про це пише «Українська правда» з посиланням на співрозмовників серед військових та у правоохоронних органах.За даними співрозмовників видання, зустріч відбулася ввечері 16 липня.Зазначається, що це сталося на тлі відставки міністра оборонита публічного конфлікту між колишнім міністром та головкомом.Під час своєї підсумкової пресконференції Федоров підтвердив, що мав конфлікт із головнокомандувачем Олександром Сирським, про який раніше писали медіа. За його словами, він пропонував замінити Сирського та начальника штабуВодночас, за його словами, після того, як президент відмовився звільняти Сирського, він прийняв це й не ставив умов «або я, або Сирський». Натомість головком, мовляв, «поставив ультиматум» і «придумав, як розколоти країну».Конфлікт між Федоровим та Сирським підтвердив і Володимир Зеленський. За його словами, вони не знайшли єдності та не могли розв’язати питання без його участі.Після звільнення міністра оборони Михайла Федорова в Києві та інших містах України почалися протести проти його відставки.Зеленський доручив виконувачу обов'язків голови СБУ Євгенію Хмарі виконувати обов’язки міністра оборони. Президент заявив, що згодом «буде звертатися до парламентарів по підтримкуна посаду міністра оборони України».

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