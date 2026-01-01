У Луцьку триває акція протесту через відставку міністра оборони

акцію протесту через рішення президента Володимира Зеленського не пропонувати повторно кандидатуру Михайла Федорова на посаду міністра оборони.



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Як і напередодні, 17 липня учасники зібралися на Театральному майдані міста. До ранкової акції долучилося орієнтовно пів сотні людей.







Серед вимог учасників акції — якнайшвидше призначення міністра оборони і повернення Верховної ради з канікул, збереження курсу на реформи та інновації у війську і підзвітність головнокомандувача ЗСУ.







Що передувало акціям протесту у Луцьку та інших містах України



12 липня президент Володимир Зеленський анонсував оновлення Кабінету міністрів і кадрові зміни серед керівників правоохоронних органів у межах нової політичної стратегії України. Прем’єр-міністерці Юлії Свириденко він запропонував очолити новий напрямок у відносинах з одним із ключових партнерів.



13 липня голова парламенту Руслан Стефанчук повідомив, що заява про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко надійшла до Верховної Ради, парламент розгляне це питання найближчим часом.



14 липня Верховна Рада підтримала відставку премʼєр-міністерки України Юлії Свириденко та її уряду.



15 липня Михайло Федоров підтвердив, що залишає посаду міністра оборони, та підсумував результати роботи. Серед досягнень він назвав відключення російським військовим Starlink, розвиток програм із закупівлі дронів, реформу закупівель, контракти на озброєння і тестування української балістики.



Зеленський запропонує керівнику МВС Ігорю Клименку замість Михайла Федорова очолити Міністерство оборони в новому уряді, повідомили народні депутати "Слуги народу" після зустрічі із президентом на фракції.



Федоров очолював Міністерство оборони з січня 2026 року. Його призначили на цю посаду замість Дениса Шмигаля. Клименко очолив МВС у лютому 2023 року після загибелі Дениса Монастирського в авіакатастрофі у Броварах. До цього він понад три роки керував Національною поліцією України.



Міністр оборони України призначається Верховною Радою за поданням президента України, оскільки ця посада належить до так званої президентської квоти.

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