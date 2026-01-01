Після 2 років невідомості на Волині попрощалися з Героєм Петром Якимовим

Схилені в скорботі голови, люди навколішки обабіч дороги, живі квіти, якими був устелений останній шлях Героя… Саме так Колодяжненська громада на Волині зустрічала Захисника —, який післяповернувся до рідного села Кричевичі «на щиті».Про це у фейсбуці повідомила Колодяжненська громада.Від дня свого останнього бойового завдання Петро вважався зниклим безвісти. Майже два роки його рідні жили вірою, що він повернеться живим. Та, на жаль, дива не сталося. ДНК-експертиза підтвердила загибель воїна, який віддав своє життя за свободу і незалежність України.Петро Якимов народився 12 жовтня 1982 року у селі Кричевичі. Тут навчався, зростав, робив перші кроки у доросле життя. Після закінчення школи здобув професію автомеханіка, працював за фахом у Ковелі. Був людиною праці, любив ремонтувати автомобілі, захоплювався риболовлею, «тихим полюванням».Рідні та друзі пам'ятають його добрим, щирим, чесним і мужнім, люблячим сином, турботливим братом, надійним другом, який ніколи не залишав людей наодинці з їхніми труднощами.18 липня 2024 року Петро був мобілізований до лав Збройних Сил України. Після проходження підготовки служив оператором гранатометного відділення безпілотних наземних комплексів 425-го окремого штурмового батальйону «Скеля». 21 вересня 2024 року, виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Сухий Яр Покровського району Донецької області, Захисник прийняв свій останній бій.Чин поховання відбувся у рідному селі Героя. Провести Петра Якимова в останню земну дорогу прийшли його рідні, друзі, жителі громади, представники місцевої влади та духовенства.Петра Якимова поховали з усіма військовими та релігійними почестями. Під звуки Державного Гімну України військовослужбовці віддали Герою останню шану. Державний Прапор України, що вкривав домовину Захисника, був переданий його родині як символ вдячності держави за вірне служіння українському народові.«Жертовність Петра Якимова назавжди залишиться прикладом любові до Батьківщини, мужності та вірності військовій присязі. Вічна пам'ять і слава Герою України!» - зазначили у громаді.