Волиняни навколішки провели в останню путь Героя Петра Більчука

Учора, 16 липня, Колодяжненська громада на Волині провела в останню земну дорогу Героя –, який віддав життя, захищаючи свободу, незалежність і територіальну цілісність України.Про це громада повідомила у фейсбуці.Напередодні траурний кортеж із тілом воїна жителі громади зустрічали навколішки. У селах, через які пролягав його останній шлях до рідних Стеблів, люди виходили на узбіччя з державними прапорами та квітами, схиляючи голови у скорботі. У знак безмежної вдячності та шани дорогу Героя встеляли живими квітами.Петро Більчук народився 8 липня 1995 року у селі Грив'ятки Поворської громади, а зростав у Стеблях. Тут закінчив початкову школу, а середню освіту здобув у Скулинському ліцеї. Був щирою, доброю, скромною та працьовитою людиною. Любив малювати, рибалити, захоплювався тваринами, особливо кіньми. Працював у КСП села Пісочне.У грудні 2023 року був призваний на військову службу по мобілізації. Служив стрільцем 2 стрілецького відділення 3 взводу 2 роти військової частини А7285. 3 липня 2024 року, виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Євгенівка Покровського району Донецької області, Петро загинув. Лише через два роки було офіційно підтверджено його смерть.Чин похорону відбувся у селі Стеблі з усіма військовими та релігійними почестями. Провести Захисника в останню путь прийшли рідні, друзі, односельчани, представники місцевої влади та духовенства. Над домовиною Героя лунали молитви, а військовослужбовці віддали йому останню шану відповідно до військового церемоніалу.Невимовний біль сьогодні переживають мама, брат, сестрита, рідні й близькі. Колодяжненська громада розділяє їхню скорботу та схиляє голови перед подвигом Захисника.«Світла пам'ять про Петра Більчука назавжди залишиться у серцях земляків як приклад мужності, відданості Україні та безмежної любові до рідної землі. Вічна пам'ять і слава Герою України», - йдеться у повідомленні.