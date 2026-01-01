«Діти на мотоциклах»: на Волині люди вийшли на акцію проти їзди неповнолітніх





Як розповіла Оксана Цевух, мета акції — привернення уваги до проблеми кермування неповнолітніми без водійського посвідчення, навичок та досвіду. Захід розпочався об 11:00 і тривав пів години.



"Молодь обирає життя та безпеку. Батьки, обирайте відповідальність! Дорога не місце для перегонів" — такими плакатами молодь у центрі Шацька намагалася привернути увагу батьків підлітків, щоб ті не дозволяли дітям сідати за кермо мотоциклів та іншого двоколісного транспорту.



Оксана Цевух зазначила, що люди не проти мотоциклів як транспорту. Причиною громадського заходу стала остання аварія, у якій 15-річний мотоцикліст збив на пішохідному переході 5-річну дитину.



"Ми хотіли, в першу чергу, звернутися до батьків, щоб закликати їх не дозволяти цього: не купувати таких подарунків, таких іграшок, не задовольняти забаганки своїх дітей так, щоб в майбутньому це не призводило до трагічних ситуацій. Ті батьки, які купують ті мотоцикли, які дають дозвіл, наражають, в першу чергу, своїх дітей на набезпеку, а далі — інших перехожих та дітей", — сказала організаторка заходу.



Серед учасників акції — жителька Шацька Марина.



"Я прийшла на цю акцію, щоб не їздили мотоцикли. Я відчуваю себе безпечно тому, що знаю правила. Хочу, щоб мотоциклісти знали ці правила і не їздили, наприклад, так, як збили хлопчика", — сказала волинянка.



У літній період кількість дорожньо-транспортних пригод за участі двоколісного транспорту зростає, розповів начальник сектору поліцейської діяльності №2 (селище Шацьк) Ковельського райуправління поліції Ігор Демчук. Від початку 2026 року в громаді зафіксували 8 випадків ДТП із двоколісним транспортом, зокрема майже всі аварії пов'язані з водінням неповнолітніх.



"Першопочаткові заходи — спілкування, проведення профілактичних бесід з батьками, з порушниками, з неповнолітніми водіями. Якщо профілактичні бесіди не дають результату, вживаємо більш дієвих заходів. Це притягнення до відповідальності і самих водіїв, і батьків, і вилучаємо транспортні засоби", — сказав поліцейський.



Житель села Світязь Іван вперше сів на мотоцикл у 13 років. Мотоцикл купив за власні кошти. З його слів, їздити вчився за межами села, а в 17 років отримав водійське посвідчення.



"Помаленьку-помаленьку, їздив, вчився, трошки набрав опиту. Їжджу з правами зараз. Я думаю, що саме краще — це їздити по лісах вчитися, біля озер, та й все, бо там найбезпечніше. Немає людей, немає машин", — зазначив хлопець.



Секретар Шацької селищної ради Богдан Тимошук розповів: саме неповнолітні водії найчастіше порушують заборону їздити без глушників. Цього літа зі скаргами на надмірний шум від мотоциклів, з його слів, звернулися десятки людей.



"Було складено 66 протоколів. Понад 20 транспортних засобів вилучалося, тобто робота йде,. Сьогодні ця акція направлена на доведення до свідомості дорослих, щоб вони не робили таких речей, не купляли ці транспортні засоби, не дозволяли виїжджати на асфальтовані вулиці, на будь-які вулиці, нашої громади", — додав посадовець.



До мирної акції долучилися до 40 людей, порушень правил громадської безпеки не зафіксували, додав начальник поліцейської діяльності у Шацькій громаді Ігор Демчук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 16 липня в селищі Шацьк на Волині відбулася мирна акція, на яку вийшли місцеві жителі з закликом не дозволяти неповнолітнім керувати мотоциклами без належної підготовки та водійських прав.Як розповіла Суспільному організаторка, голова Молодіжної ради при Шацькій селищній раді, мета акції — привернення уваги до проблеми кермування неповнолітніми без водійського посвідчення, навичок та досвіду. Захід розпочався об 11:00 і тривав пів години."Молодь обирає життя та безпеку. Батьки, обирайте відповідальність! Дорога не місце для перегонів" — такими плакатами молодь у центрі Шацька намагалася привернути увагу батьків підлітків, щоб ті не дозволяли дітям сідати за кермо мотоциклів та іншого двоколісного транспорту.Оксана Цевух зазначила, що люди не проти мотоциклів як транспорту. Причиною громадського заходу стала остання аварія, у якій 15-річний мотоцикліст збив на пішохідному переході 5-річну дитину."Ми хотіли, в першу чергу, звернутися до батьків, щоб закликати їх не дозволяти цього: не купувати таких подарунків, таких іграшок, не задовольняти забаганки своїх дітей так, щоб в майбутньому це не призводило до трагічних ситуацій. Ті батьки, які купують ті мотоцикли, які дають дозвіл, наражають, в першу чергу, своїх дітей на набезпеку, а далі — інших перехожих та дітей", — сказала організаторка заходу.Серед учасників акції — жителька Шацька"Я прийшла на цю акцію, щоб не їздили мотоцикли. Я відчуваю себе безпечно тому, що знаю правила. Хочу, щоб мотоциклісти знали ці правила і не їздили, наприклад, так, як збили хлопчика", — сказала волинянка.У літній період кількість дорожньо-транспортних пригод за участі двоколісного транспорту зростає, розповів начальник сектору поліцейської діяльності №2 (селище Шацьк) Ковельського райуправління поліції Ігор Демчук. Від початку 2026 року в громаді зафіксували 8 випадків ДТП із двоколісним транспортом, зокрема майже всі аварії пов'язані з водінням неповнолітніх."Першопочаткові заходи — спілкування, проведення профілактичних бесід з батьками, з порушниками, з неповнолітніми водіями. Якщо профілактичні бесіди не дають результату, вживаємо більш дієвих заходів. Це притягнення до відповідальності і самих водіїв, і батьків, і вилучаємо транспортні засоби", — сказав поліцейський.Житель села Світязьвперше сів на мотоцикл у 13 років. Мотоцикл купив за власні кошти. З його слів, їздити вчився за межами села, а в 17 років отримав водійське посвідчення."Помаленьку-помаленьку, їздив, вчився, трошки набрав опиту. Їжджу з правами зараз. Я думаю, що саме краще — це їздити по лісах вчитися, біля озер, та й все, бо там найбезпечніше. Немає людей, немає машин", — зазначив хлопець.Секретар Шацької селищної ради Богдан Тимошук розповів: саме неповнолітні водії найчастіше порушують заборону їздити без глушників. Цього літа зі скаргами на надмірний шум від мотоциклів, з його слів, звернулися десятки людей."Було складено 66 протоколів. Понад 20 транспортних засобів вилучалося, тобто робота йде,. Сьогодні ця акція направлена на доведення до свідомості дорослих, щоб вони не робили таких речей, не купляли ці транспортні засоби, не дозволяли виїжджати на асфальтовані вулиці, на будь-які вулиці, нашої громади", — додав посадовець.До мирної акції долучилися до 40 людей, порушень правил громадської безпеки не зафіксували, додав начальник поліцейської діяльності у Шацькій громаді

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