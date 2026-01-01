Росіяни авіабомбами знищують Суми

завдали удару авіаційними бомбами по Сумах. Є руйнування та пошкодження.



Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.



Внаслідок влучань пошкоджені багатоквартирні та приватні житлові будинки, адміністративні й нежитлові будівлі.



В одній із будівель у центрі міста зруйновані дах та міжповерхове перекриття. У приватному житловому секторі пошкоджені 12 домоволодінь.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські загарбникипо Сумах. Є руйнування та пошкодження.Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.Внаслідок влучань пошкоджені багатоквартирні та приватні житлові будинки, адміністративні й нежитлові будівлі.В одній із будівель у центрі міста зруйновані дах та міжповерхове перекриття. У приватному житловому секторі пошкоджені 12 домоволодінь.

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