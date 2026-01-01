Росіяни авіабомбами знищують Суми
Сьогодні, 11:00
Російські загарбники завдали удару авіаційними бомбами по Сумах. Є руйнування та пошкодження.
Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.
Внаслідок влучань пошкоджені багатоквартирні та приватні житлові будинки, адміністративні й нежитлові будівлі.
В одній із будівель у центрі міста зруйновані дах та міжповерхове перекриття. У приватному житловому секторі пошкоджені 12 домоволодінь.
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Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.
Внаслідок влучань пошкоджені багатоквартирні та приватні житлові будинки, адміністративні й нежитлові будівлі.
В одній із будівель у центрі міста зруйновані дах та міжповерхове перекриття. У приватному житловому секторі пошкоджені 12 домоволодінь.
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