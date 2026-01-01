Росіяни авіабомбами знищують Суми

Росіяни авіабомбами знищують Суми
Російські загарбники завдали удару авіаційними бомбами по Сумах. Є руйнування та пошкодження.

Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.

Внаслідок влучань пошкоджені багатоквартирні та приватні житлові будинки, адміністративні й нежитлові будівлі.

В одній із будівель у центрі міста зруйновані дах та міжповерхове перекриття. У приватному житловому секторі пошкоджені 12 домоволодінь.


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Теги: обстріл, росія
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Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Ти сучий з твоїм брехливообіцяним непосаженим Хряком порошенком нелігетим зе-клоун подохни!!! пенсіонери(яких зе-клоуняча банда за людей не вважає) мають по 3000-4000гривень пенсії на які неможливо виживати!!! Ганебний нелігетим зе-клоун трикратно крадущий пенсії в помираючих пенсіонерів від недоїдання і без лікування через невистачання грошей! іМПІЧМЕНТ ЗЛОДІЮ жиду зеленському і садити довічнно на НАРИ зе-гадину!!!
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Ти підлий сучий ХУЄСОС зе-модератор зе-клоунячого бандита крадія пенсій ЙДИ НАХУЙ!!!
Ти підлий сучий ХУЄСОС зе-модератор зе-клоунячого бандита крадія пенсій ЙДИ НАХУЙ!!!
Ти підлий сучий ХУЄСОС зе-модератор зе-клоунячого бандита крадія пенсій ЙДИ НАХУЙ!!!
Ти підлий сучий ХУЄСОС зе-модератор зе-клоунячого бандита крадія пенсій ЙДИ НАХУЙ!!!
Ти підлий сучий ХУЄСОС зе-модератор зе-клоунячого бандита крадія пенсій ЙДИ НАХУЙ!!!
Ти підлий сучий ХУЄСОС зе-модератор зе-клоунячого бандита крадія пенсій ЙДИ НАХУЙ!!!
Ти підлий сучий ХУЄСОС зе-модератор зе-клоунячого бандита крадія пенсій ЙДИ НАХУЙ!!!
Ти підлий сучий ХУЄСОС зе-модератор зе-клоунячого бандита крадія пенсій ЙДИ НАХУЙ!!!
Ти підлий сучий ХУЄСОС зе-модератор зе-клоунячого бандита крадія пенсій ЙДИ НАХУЙ!!!
Ти підлий сучий ХУЄСОС зе-модератор зе-клоунячого бандита крадія пенсій ЙДИ НАХУЙ!!!
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Сьогодні, 11:25
Росіяни авіабомбами знищують Суми
Сьогодні, 11:00
«Діти на мотоциклах»: на Волині люди вийшли на акцію проти їзди неповнолітніх
Сьогодні, 10:28
Волиняни навколішки провели в останню путь Героя Петра Більчука
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