Волинянин за наркоторгівлю через закладки отримав 8 років тюрми

Волинянин 8 років відбуватиме покарання в місцях позбавлення волі заПро це повідомляє відділ інформаційної політики обласної прокуратури.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури суд визнав раніше судимого 34-річного ковельчанина винуватим у незаконному придбанні, зберіганні, а також в незаконному збуті психотропної речовини, в тому числі в особливо великих розмірах (ч.ч. 2,3 ст. 307, ч. 3 ст. 309 КК України).Доведено, що чоловік придбавав в мережі Інтернет психотроп PVP, фасував та збував його у Ковелі через «закладки». Психотропну речовину в особливо великих розмірах виявили правоохоронці також під час санкціонованого судом обшуку в оселі обвинуваченого.Суд призначив волинянину покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.