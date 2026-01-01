Волинянин за наркоторгівлю через закладки отримав 8 років тюрми

Волинянин за наркоторгівлю через закладки отримав 8 років тюрми
Волинянин 8 років відбуватиме покарання в місцях позбавлення волі за збут психотропів через «закладки».

Про це повідомляє відділ інформаційної політики обласної прокуратури.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури суд визнав раніше судимого 34-річного ковельчанина винуватим у незаконному придбанні, зберіганні, а також в незаконному збуті психотропної речовини, в тому числі в особливо великих розмірах (ч.ч. 2,3 ст. 307, ч. 3 ст. 309 КК України).

Доведено, що чоловік придбавав в мережі Інтернет психотроп PVP, фасував та збував його у Ковелі через «закладки». Психотропну речовину в особливо великих розмірах виявили правоохоронці також під час санкціонованого судом обшуку в оселі обвинуваченого.

Суд призначив волинянину покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Теги: наркотики, Волинь
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