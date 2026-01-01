Польща готує закон про «передвоєнний стан», - Міноборони





Про це заявив радник міністра Національної оборони Польщі Мацей Самсонович, повідомляє



Навіщо Польщі новий статус готовності



За словами радника, нова правова база має ліквідувати розрив у законодавстві між мирним часом та юридичним початком війни. Вона дозволить уряду значно раніше починати розгортання військ, підготовку стратегічної інфраструктури та прийом сил союзників по НАТО.



"Ми також над цим працюємо. Я не хочу вдаватися в подробиці. Стан повної бойової готовності - саме так це називається в проекті", - розповів Самсонович.



Він додав, що чинні правила у країні можуть не відповідати викликам, коли війна вже наближається до кордонів, але формальних юридичних рішень про надзвичайний стан ще не ухвалено.



Військовий транспорт та інвестиції в обхід бюрократії

Одночасно польське оборонне відомство готує законопроєкт про стратегічні інвестиції та спрощення переміщення військ. У разі загострення загрози армія отримає додаткові повноваження для координації військових конвоїв ще до початку бойових дій.



Крім того, зміни суттєво прискорять будівництво оборонних об'єктів - доріг, портів, аеродромів та паливних складів. Для цього уряд планує спростити адміністративні та екологічні процедури.



"Ми не можемо чекати півтора року, а стандартні два чи три роки, щоб щось будувати", - наголосив радник міністра, коментуючи нинішню систему, яка дозволяє роками блокувати важливі для безпеки проєкти.



Польща також збирається скористатися європейськими фондами у межах розвитку концепції "Військового Шенгену", щоб модернізувати свою логістику та інфраструктуру для швидкого прийому допомоги від союзників.



Наразі документ перебуває на внутрішньому етапі розробки, терміни його подання до Сейму поки не визначені.



Загрози Кремля для Польщі



Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія наразі не має ресурсів для здійснення прямого військового нападу на Польщу.



Водночас польський урядовець висловив переконання, що російський диктатор Володимир Путін остаточно зазнає поразки у війні проти України.



На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну Варшава вирішила діяти на випередження та навести повний лад у власних збройних силах.



Зокрема, у Польщі хочуть саджати на 30 років за непокору наказам в армії, спираючись у перегляді національного законодавства на досвід українського спротиву.



Паралельно країна зміцнює свої рубежі із країною-агресором та її сателітом, хоча темпи робіт викликають питання у суспільства.



Наразі відомо, що поляки будують "Східний щит" зі швидкістю равлика - за пів року масштабна оборонна програма охопила лише 61 кілометр кордону з Росією та Білоруссю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Польщі планують запровадити новий юридичний статус - стан повної державної готовності до війни. Це дозволить країні оперативно реагувати на загрози ще до офіційного оголошення воєнного стану.Про це заявив радник міністра Національної оборони Польщі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence24.За словами радника, нова правова база має ліквідувати розрив у законодавстві між мирним часом та юридичним початком війни. Вона дозволить уряду значно раніше починати розгортання військ, підготовку стратегічної інфраструктури та прийом сил союзників по НАТО."Ми також над цим працюємо. Я не хочу вдаватися в подробиці. Стан повної бойової готовності - саме так це називається в проекті", - розповів Самсонович.Він додав, що чинні правила у країні можуть не відповідати викликам, коли війна вже наближається до кордонів, але формальних юридичних рішень про надзвичайний стан ще не ухвалено.Військовий транспорт та інвестиції в обхід бюрократіїОдночасно польське оборонне відомство готує законопроєкт про стратегічні інвестиції та спрощення переміщення військ. У разі загострення загрози армія отримає додаткові повноваження для координації військових конвоїв ще до початку бойових дій.Крім того, зміни суттєво прискорять будівництво оборонних об'єктів - доріг, портів, аеродромів та паливних складів. Для цього уряд планує спростити адміністративні та екологічні процедури."Ми не можемо чекати півтора року, а стандартні два чи три роки, щоб щось будувати", - наголосив радник міністра, коментуючи нинішню систему, яка дозволяє роками блокувати важливі для безпеки проєкти.Польща також збирається скористатися європейськими фондами у межах розвитку концепції "Військового Шенгену", щоб модернізувати свою логістику та інфраструктуру для швидкого прийому допомоги від союзників.Наразі документ перебуває на внутрішньому етапі розробки, терміни його подання до Сейму поки не визначені.Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ Польщізаявив, що Росія наразі не має ресурсів для здійснення прямого військового нападу на Польщу.Водночас польський урядовець висловив переконання, що російський диктатор Володимир Путін остаточно зазнає поразки у війні проти України.На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну Варшава вирішила діяти на випередження та навести повний лад у власних збройних силах.Зокрема, у Польщі хочуть саджати на 30 років за непокору наказам в армії, спираючись у перегляді національного законодавства на досвід українського спротиву.Паралельно країна зміцнює свої рубежі із країною-агресором та її сателітом, хоча темпи робіт викликають питання у суспільства.Наразі відомо, що поляки будують "Східний щит" зі швидкістю равлика - за пів року масштабна оборонна програма охопила лише 61 кілометр кордону з Росією та Білоруссю.

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