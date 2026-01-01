Засудили колаборантку з Донеччини, яку затримали у Ковелі
Сьогодні, 12:16
Очолювала «Донецьккокс» - на Волині постановлено вирок директорці підприємства з «днр».
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Волинської обласної прокуратури суд визнав 46-річну жительку міста Донецьк винуватою у вчиненні колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).
Нагадаємо, з 2014 року жінка проживала на тимчасово окупованій території та упродовж 2022 – початку 2026 років добровільно обіймала посаду виконувачки обов'язків директора «государственного унитарного предприятия днр «Донецккокс», підпорядкованого так званому «министерству промышленности и торговли днр».
Очолюючи підприємство, вона демонструвала окупаційній владі свою особисту прихильність, реалізовувала управлінські функції від імені та в інтересах держави-агресора, сприяла утвердженню окупаційного режиму на тимчасово окупованій території Донецької області.
Згодом окупанти запідозрили її у крадіжці брухту чорних металів на підприємстві і відкрили щодо неї кримінальну справу.
У лютому 2026 року українські правоохоронці затримали жінку в місті Ковель на Волині.
Під час проведення санкціонованого обшуку в її тимчасовій оселі було виявлено й вилучено паспорт громадянки рф та інші докази колабораційної діяльності.
Суд призначив їй покарання у виді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, органах державного управління та контролю, підприємствах та організаціях державної та комунальної власності на строк 10 років.
Обвинувачена перебуває під вартою.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Волинської обласної прокуратури суд визнав 46-річну жительку міста Донецьк винуватою у вчиненні колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).
Нагадаємо, з 2014 року жінка проживала на тимчасово окупованій території та упродовж 2022 – початку 2026 років добровільно обіймала посаду виконувачки обов'язків директора «государственного унитарного предприятия днр «Донецккокс», підпорядкованого так званому «министерству промышленности и торговли днр».
Очолюючи підприємство, вона демонструвала окупаційній владі свою особисту прихильність, реалізовувала управлінські функції від імені та в інтересах держави-агресора, сприяла утвердженню окупаційного режиму на тимчасово окупованій території Донецької області.
Згодом окупанти запідозрили її у крадіжці брухту чорних металів на підприємстві і відкрили щодо неї кримінальну справу.
У лютому 2026 року українські правоохоронці затримали жінку в місті Ковель на Волині.
Під час проведення санкціонованого обшуку в її тимчасовій оселі було виявлено й вилучено паспорт громадянки рф та інші докази колабораційної діяльності.
Суд призначив їй покарання у виді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, органах державного управління та контролю, підприємствах та організаціях державної та комунальної власності на строк 10 років.
Обвинувачена перебуває під вартою.
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