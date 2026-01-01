Від імені Волинської ОВА поширюється фейкове розпорядження: документ - підробка

Поширюється фейкове розпорядження від імені Волинської ОВА.Про це повідомили на фейсбук-сторінці установи."Серед територіальних громад Волинської області поширюється фальшиве розпорядження, нібито видане Волинською обласною військовою адміністрацією за підписом заступника начальника Волинської ОВА Шкітера Т.І., щодо розміщення на адміністративних будівлях провокативних плакатів.Наголошуємо! Цей документ є підробкою. Волинська ОВА не видавала такого розпорядження, не надсилала його районним військовим адміністраціям чи органам місцевого самоврядування та не має жодного стосунку до його створення чи поширення.Це є черговою спробою ворога дестабілізувати ситуацію, посіяти недовіру та зіпсувати добросусідські відносини між Україною і Польщею", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що Волинь високо цінує підтримку польського народу та шанує багаторічні партнерські й добросусідські відносини між нашими державами. Саме єдність і взаємна підтримка сьогодні є однією з основ спільної протидії російській агресії."Закликаємо жителів області, представників громад та медіа не поширювати неперевірені документи та довіряти виключно офіційним джерелам інформації.За фактом поширення підробленого документа правоохоронні органи вже поінформовані, відповідні матеріали їм передано для реагування. У разі отримання подібних фейкових документів просимо не поширювати їх, а повідомляти правоохоронців та перевіряти інформацію на офіційних ресурсах Волинської обласної військової адміністрації", - наголошується у дописі.