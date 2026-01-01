Контррозвідка зловила подвійного агента фсб і гру росії

Працівники СБУ затримали «подвійного» агента фсб та гру рф, якийСлов’янська.Про це у телеграмі повідомляє СБУ.Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині агента, який одночасно працював на фсб та російську воєнну розвідку (більш відому як гру). Ним виявився завербований ворогом інженер місцевої тепломережі, який коригував ракетно-бомбові та дронові атаки рашистів по Слов’янську.Як з’ясувало розслідування, рашисти завербували його у Телеграм-каналі, який адмініструвала співробітниця Смоленського військового шпиталю.Встановлено, що жінка перебувала на зв’язку з обома спецслужбами рф, які доручали їй пошук потенційних «кандидатів» до агентурного апарату.Після вербування комунальник під приводом робочих поїздок об’їжджав прифронтове місто та його околиці, щоб виявити локації Сил оборони та «злити» їх рашистам для нових обстрілів громади.За матеріалами справи, фігурант накопичував у смартфонах фото- та відеоматеріали із координатами українських об’єктів для подальшої передачі представникам рф.Співробітники СБУ завчасно викрили коригувальника, задокументували його розвідвилазки і контакти з ворогом, а на фінальному етапі операції затримали за місцем проживання.Під час обшуків в оселі затриманого виявили три мобільні телефони, які він постійно змінював для законспірованого зв’язку з рашистами.Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Чернівецькій області спільно зі слідчими ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.