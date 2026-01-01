На рідну Волинь із полону повертається воїн Володимир Фабрий

звільнений із російського полону військовослужбовець Володимир Фабрий.



Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



«Друзі, сьогодні, 17 липня, маємо важливу подію в Нововолинську», - зазначив мер Нововолинська.



За його словами, додому повертається звільнений з полону військовослужбовець Володимир Фабрий. Зустріч відбудеться на майдані Незалежності у Нововолинську о 17:00.



«Долучайтеся! Приходьте гідно зустріти нашого Героя і підтримати його сімʼю», - закликав Борис Карпус.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 17 липня, до рідного Нововолинська повертаєтьсявійськовослужбовецьПро це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова«Друзі, сьогодні, 17 липня, маємо важливу подію в Нововолинську», - зазначив мер Нововолинська.За його словами, додому повертається звільнений з полону військовослужбовець Володимир Фабрий. Зустріч відбудеться на майдані Незалежності у Нововолинську о 17:00.«Долучайтеся! Приходьте гідно зустріти нашого Героя і підтримати його сімʼю», - закликав Борис Карпус.

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