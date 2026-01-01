На рідну Волинь із полону повертається воїн Володимир Фабрий
Сьогодні, 12:08
Сьогодні, 17 липня, до рідного Нововолинська повертається звільнений із російського полону військовослужбовець Володимир Фабрий.
Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
«Друзі, сьогодні, 17 липня, маємо важливу подію в Нововолинську», - зазначив мер Нововолинська.
За його словами, додому повертається звільнений з полону військовослужбовець Володимир Фабрий. Зустріч відбудеться на майдані Незалежності у Нововолинську о 17:00.
«Долучайтеся! Приходьте гідно зустріти нашого Героя і підтримати його сімʼю», - закликав Борис Карпус.
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Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
«Друзі, сьогодні, 17 липня, маємо важливу подію в Нововолинську», - зазначив мер Нововолинська.
За його словами, додому повертається звільнений з полону військовослужбовець Володимир Фабрий. Зустріч відбудеться на майдані Незалежності у Нововолинську о 17:00.
«Долучайтеся! Приходьте гідно зустріти нашого Героя і підтримати його сімʼю», - закликав Борис Карпус.
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