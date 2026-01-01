На рідну Волинь із полону повертається воїн Володимир Фабрий

На рідну Волинь із полону повертається воїн Володимир Фабрий
Сьогодні, 17 липня, до рідного Нововолинська повертається звільнений із російського полону військовослужбовець Володимир Фабрий.

Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

«Друзі, сьогодні, 17 липня, маємо важливу подію в Нововолинську», - зазначив мер Нововолинська.

За його словами, додому повертається звільнений з полону військовослужбовець Володимир Фабрий. Зустріч відбудеться на майдані Незалежності у Нововолинську о 17:00.

«Долучайтеся! Приходьте гідно зустріти нашого Героя і підтримати його сімʼю», - закликав Борис Карпус.

На рідну Волинь із полону повертається воїн Володимир Фабрий

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: полонені, ЗСУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На рідну Волинь із полону повертається воїн Володимир Фабрий
Сьогодні, 12:08
Польща готує закон про «передвоєнний стан», - Міноборони
Сьогодні, 11:59
Волинянин за наркоторгівлю через закладки отримав 8 років тюрми
Сьогодні, 11:25
Росіяни авіабомбами знищують Суми
Сьогодні, 11:00
«Діти на мотоциклах»: на Волині люди вийшли на акцію проти їзди неповнолітніх
Сьогодні, 10:28
Медіа
відео
1/8