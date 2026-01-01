В Україні розбився F-16, пілот вижив





Про це повідомляє



За заявою Повітряних сил, зв'язок із винищувачем втратили сьогодні 29 липня. Пілот виконував бойове завдання - перехоплення повітряних цілей противника.



"За попередніми даними, на борту літака сталась нештатна ситуація, льотчик був змушений катапультуватися", - зазначили у Повітряних силах.



За інформацією військових, пілот перебуває у повній безпеці. Його евакуювали та доставили до лікувального закладу для обстеження та діагностики.



У Повітряних силах повідомили, що на місці падіння працюють експерти та правоохоронці. Жертв серед цивільного населення та руйнувань не зафіксовано.



Причини інциденту наразі встановлюються.



Нагадаємо, у травні 2025 року під час відбиття російської повітряної атаки Повітряні сили ЗСУ втратили F-16 - тоді пілот катапультувався та був успішно евакуйований.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 29 липня було втрачено зв'язок із винищувачем F-16 під час бойового завдання з перехоплення повітряних цілей противника. Пілоту вдалося катапультуватися.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.За заявою Повітряних сил, зв'язок із винищувачем втратили сьогодні 29 липня. Пілот виконував бойове завдання - перехоплення повітряних цілей противника."За попередніми даними, на борту літака сталась нештатна ситуація, льотчик був змушений катапультуватися", - зазначили у Повітряних силах.За інформацією військових, пілот перебуває у повній безпеці. Його евакуювали та доставили до лікувального закладу для обстеження та діагностики.У Повітряних силах повідомили, що на місці падіння працюють експерти та правоохоронці. Жертв серед цивільного населення та руйнувань не зафіксовано.Причини інциденту наразі встановлюються.Нагадаємо, у травні 2025 року під час відбиття російської повітряної атаки Повітряні сили ЗСУ втратили F-16 - тоді пілот катапультувався та був успішно евакуйований.

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