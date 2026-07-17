Волинський суд стягнув чималий штраф із селянина, який зрізав три дерева для паркану

Волинський суд стягнув чималий штраф із селянина, який зрізав три дерева для паркану
Селянин з Волині заплатить 17 тисяч гривень, бо зрізав у лісі дерева для домашніх потреб.

Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, пише Волиньinfa.

Інцидент стався 14 березня 2026 року у Поворському лісництві на Ковельщині. Віктор С. без спеціального дозволу бензопилою зрізав три сосни. Це призвело до шкоди державі на 44 586 гривень.

Дії кваліфікували за статтею 246 КК України (незаконна порубка дерев у лісах, що спричинила істотну шкоду).

Обвинувачений свою провину визнав, відшкодував збитки і пояснив, що хотів облаштувати вдома паркан. Чоловік живе один у селі, має проблеми зі здоров’ям і тимчасові доходи, тому вважав, що не завдасть значної шкоди природі, якщо зріже невеликі дерева.

Суд призначив Віктору С. штраф у розмірі 17 тисяч гривень і конфіскував зрізану деревину.

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Теги: суд, покарання
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