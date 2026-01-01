Малини майже немає: скільки коштують сезонні ягоди на ринках Луцька





Журналісти



Найважче цього сезону знайти малину. На Центральному ринку її майже немає. Подекуди ягоду продають лише окремі господині невеликими обсягами.



Трохи більший вибір помітили на Завокзальному ринку. Там одна з продавчинь продає власний урожай малини з Луцького району. Ягода дрібна, проте солодка. Півлітровий стаканчик малини коштує 80 гривень.



У цієї ж господині можна придбати й інші сезонні ягоди. Зокрема, ожину продають по 100 гривень за пів літра або 200 гривень за літр. Такою ж є ціна і на шовковицю. За пів літра ягід просять 100 гривень, а літр коштує 200 гривень.



Через невеликі обсяги врожаю та обмежену кількість продавців знайти малину, ожину чи шовковицю цього року на луцьких ринках поки що непросто.



Попри це, покупці активно цікавляться сезонними ягодами. Найбільший попит мають малина та ожина, які часто купують не лише для споживання у свіжому вигляді, а й для заморожування та домашніх заготовок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На ринках Луцька триває сезон літніх ягід. Втім, знайти малину цього року виявилося непросто — на прилавках її небагато. Натомість ожину та шовковицю продають активніше, хоча й не на кожному кроці.Журналісти ВСН побували на Центральному та Завокзальному ринках Луцька й дізналися, скільки нині коштують сезонні ягоди.Найважче цього сезону знайти малину. На Центральному ринку її майже немає. Подекуди ягоду продають лише окремі господині невеликими обсягами.Трохи більший вибір помітили на Завокзальному ринку. Там одна з продавчинь продає власний урожай малини з Луцького району. Ягода дрібна, проте солодка. Півлітровий стаканчик малини коштує 80 гривень.У цієї ж господині можна придбати й інші сезонні ягоди. Зокрема, ожину продають по 100 гривень за пів літра або 200 гривень за літр. Такою ж є ціна і на шовковицю. За пів літра ягід просять 100 гривень, а літр коштує 200 гривень.Через невеликі обсяги врожаю та обмежену кількість продавців знайти малину, ожину чи шовковицю цього року на луцьких ринках поки що непросто.Попри це, покупці активно цікавляться сезонними ягодами. Найбільший попит мають малина та ожина, які часто купують не лише для споживання у свіжому вигляді, а й для заморожування та домашніх заготовок.

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