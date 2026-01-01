На ринках Луцька з'явилися сливи нового врожаю: які ціни





Журналісти



На кількох торгових точках ринку продають сливи, привезені із Закарпаття, а також домашні сливи з Волині. Плоди великі, охайні на вигляд і вже привертають увагу покупців.



На момент відвідин ринку кілограм слив коштував 150 гривень. Саме така ціна була на більшості прилавків.



Продавці кажуть, що наразі вибір слив ще не надто великий. Однак із наближенням піку сезону пропозиція може зрости. Разом із цим на ринку з'явиться більше сортів і нових продавців.



Наразі сливи лише починають займати своє місце серед сезонних фруктів на луцьких ринках. Водночас покупці вже можуть знайти їх на Завокзальному ринку поруч з іншими літніми фруктами та ягодами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сезонні фрукти продовжують з'являтися на прилавках луцьких ринків. Поряд з абрикосами, черешнею та виноградом покупцям уже пропонують і сливи нового врожаю.Журналісти ВСН побували на Завокзальному ринку Луцька та дізналися, скільки нині коштують ці фрукти.На кількох торгових точках ринку продають сливи, привезені із Закарпаття, а також домашні сливи з Волині. Плоди великі, охайні на вигляд і вже привертають увагу покупців.На момент відвідин ринку кілограм слив коштував 150 гривень. Саме така ціна була на більшості прилавків.Продавці кажуть, що наразі вибір слив ще не надто великий. Однак із наближенням піку сезону пропозиція може зрости. Разом із цим на ринку з'явиться більше сортів і нових продавців.Наразі сливи лише починають займати своє місце серед сезонних фруктів на луцьких ринках. Водночас покупці вже можуть знайти їх на Завокзальному ринку поруч з іншими літніми фруктами та ягодами.

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