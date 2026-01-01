На війні загинув Герой з Волині Віталій Мартинюк
Сьогодні, 21:15
Ковельська громада знову у жалобі за полеглим Героєм. В останню земну дорогу проведуть ковельчанина, водія-електрика 1-ї радіолокаційної станції радіолокаційного взводу батареї взводу артилерійської розвідки військової частини А1008, солдата Мартинюка Віталія Степановича (30.09.1976 р.н.).
Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.
За словами мера, життя воїна обірвалося 14 липня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Огурцівка Харківської області.
Прощання із Захисником відбудеться у неділю, 19 липня, за наступним порядком:
12:00 – служба в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;
13:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.
Останнім місцем спочинку Віталія Мартинюка стане Алея Героїв міського кладовища.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.
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Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.
За словами мера, життя воїна обірвалося 14 липня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Огурцівка Харківської області.
Прощання із Захисником відбудеться у неділю, 19 липня, за наступним порядком:
12:00 – служба в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;
13:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.
Останнім місцем спочинку Віталія Мартинюка стане Алея Героїв міського кладовища.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.
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