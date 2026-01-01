Яка буде погода в Луцьку та на Волині у неділю, 19 липня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у неділю, 19 липня.
Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 19 липня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Вночі помірний короткочасний дощ, гроза, вдень невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північний, 5-10 м/с, пориви вітру 15-20 м/с.
Температура вночі 15-17°, вдень 26-28°.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Вночі помірний короткочасний дощ, гроза, вдень невеликий короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці місцями туман.
Вітер північний, 5-10 м/с, місцями пориви вітру та шквали 15-20 м/с.
Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°.
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Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 19 липня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Вночі помірний короткочасний дощ, гроза, вдень невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північний, 5-10 м/с, пориви вітру 15-20 м/с.
Температура вночі 15-17°, вдень 26-28°.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Вночі помірний короткочасний дощ, гроза, вдень невеликий короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці місцями туман.
Вітер північний, 5-10 м/с, місцями пориви вітру та шквали 15-20 м/с.
Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°.
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