Яка буде погода в Луцьку та на Волині у неділю, 19 липня

Яка буде погода в Луцьку та на Волині у неділю, 19 липня
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у неділю, 19 липня.

Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 19 липня

Луцьк

Хмарна погода з проясненнями. Вночі помірний короткочасний дощ, гроза, вдень невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північний, 5-10 м/с, пориви вітру 15-20 м/с.

Температура вночі 15-17°, вдень 26-28°.

Область

Хмарна погода з проясненнями. Вночі помірний короткочасний дощ, гроза, вдень невеликий короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці місцями туман.

Вітер північний, 5-10 м/с, місцями пориви вітру та шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°.

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Теги: погода, прогноз погоди, Волинь, Луцьк
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