19 липня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначає день народження заслужений тренер України, екстренер та президент луцької «Волині», президент Федерації футболу Волині(на фото).Також день народження 19 липня у екс-депутата Луцької міської ради, екс-депутата Волинської обласної радита журналісткиВітаємо їх, а також іменинників цього дня – Григорія, Дмитра, Романа, Степана та Євгенія.Бажаємо усім міцного здоров’я, успіхів у роботі та достатку.19 липня 1944-го місто Любомль визволили від німців.А 2005 року у цей день освятили перший фундамент під будівництво заводу з виготовлення автомобільних кабельних мереж «Кромберг енд Шуберт».19 липня в Україні відзначають День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості (День металурга) та День тренера. За новим церковним календарем віряни вшановують пам'ять святої преподобної Макрини