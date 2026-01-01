19 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначає день народження заслужений тренер України, екстренер та президент луцької «Волині», президент Федерації футболу Волині Віталій Кварцяний (на фото).
Також день народження 19 липня у екс-депутата Луцької міської ради Наталії Бунди, екс-депутата Волинської обласної ради Петра Гайдучика та журналістки Злати Максимук.
Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – Григорія, Дмитра, Романа, Степана та Євгенія.
Бажаємо усім міцного здоров’я, успіхів у роботі та достатку.
19 липня 1944-го місто Любомль визволили від німців.
А 2005 року у цей день освятили перший фундамент під будівництво заводу з виготовлення автомобільних кабельних мереж «Кромберг енд Шуберт».
19 липня в Україні відзначають День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості (День металурга) та День тренера. За новим церковним календарем віряни вшановують пам'ять святої преподобної Макрини
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Також день народження 19 липня у екс-депутата Луцької міської ради Наталії Бунди, екс-депутата Волинської обласної ради Петра Гайдучика та журналістки Злати Максимук.
Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – Григорія, Дмитра, Романа, Степана та Євгенія.
Бажаємо усім міцного здоров’я, успіхів у роботі та достатку.
19 липня 1944-го місто Любомль визволили від німців.
А 2005 року у цей день освятили перший фундамент під будівництво заводу з виготовлення автомобільних кабельних мереж «Кромберг енд Шуберт».
19 липня в Україні відзначають День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості (День металурга) та День тренера. За новим церковним календарем віряни вшановують пам'ять святої преподобної Макрини
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
19 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Зеленський розглядає можливість заміни Сирського, - ЗМІ
18 липня, 23:19
На ринках Луцька з'явилися сливи нового врожаю: які ціни
18 липня, 22:17
На війні загинув Герой з Волині Віталій Мартинюк
18 липня, 21:15