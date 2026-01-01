Курс валют на 19 липня: скільки коштують долар, євро і злотий





Про це свідчать дані Національного банку.



Курс долара

1 долар США — 44,61 (-13 коп.)



Курс євро

1 євро — 51,16 (+10 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 11,81 (+1 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! НБУ встановив офіційний курс валют на неділю, 19 липня. Долар зменшився ще на 13 коп. Водночас євро зріс на 10 коп. Злотий додав 1 коп.Про це свідчать дані Національного банку.Курс долара1 долар США — 44,61 (-13 коп.)Курс євро1 євро — 51,16 (+10 коп.)Курс злотого1 польський злотий — 11,81 (+1 коп.)

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