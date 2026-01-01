Курс валют на 19 липня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
НБУ встановив офіційний курс валют на неділю, 19 липня. Долар зменшився ще на 13 коп. Водночас євро зріс на 10 коп. Злотий додав 1 коп.
Про це свідчать дані Національного банку.
Курс долара
1 долар США — 44,61 (-13 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,16 (+10 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,81 (+1 коп.)
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Про це свідчать дані Національного банку.
Курс долара
1 долар США — 44,61 (-13 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,16 (+10 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,81 (+1 коп.)
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