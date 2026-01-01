Чи будуть магнітні бурі 19 липня: прогноз
Сьогодні, 01:30
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 19 липня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніші буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У неділю, 19 липня, за прогнозами фахівців, збережеться низька сонячна активність. Геомагнітна ситуація очікується спокійною, тому відчутних магнітних хвилювань і бур не прогнозується.
Показники сонячної активності будуть у межах норми.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найбільш точними є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — лише орієнтовні.
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Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніші буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У неділю, 19 липня, за прогнозами фахівців, збережеться низька сонячна активність. Геомагнітна ситуація очікується спокійною, тому відчутних магнітних хвилювань і бур не прогнозується.
Показники сонячної активності будуть у межах норми.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найбільш точними є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — лише орієнтовні.
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