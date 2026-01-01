Чи будуть магнітні бурі 19 липня: прогноз

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 19 липня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніші буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.У неділю, 19 липня, за прогнозами фахівців, збережеться низька сонячна активність. Геомагнітна ситуація очікується спокійною, тому відчутних магнітних хвилювань і бур не прогнозується.Показники сонячної активності будуть у межах норми.Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найбільш точними є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — лише орієнтовні.