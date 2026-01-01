Світ порине у темряву: де і коли дивитися унікальне космічне явище цього літа





Про це пише



12 серпня 2026 року відбудеться перше затемнення. Місяць повністю закриє Сонце над кількома країнами Європи. Повне сонячне затемнення пройде від Арктики до Середземного моря, а його тінь торкнеться Гренландії, Ісландії та північної Іспанії.



Тінь Місяця прокреслить по Землі смугу завдовжки понад 8 260 км і завширшки до 293 км. У зоні повного затемнення денне світло згасне майже на 2,5 хвилини. В цей момент можна буде побачити сонячну корону неозброєним оком.



Для Іспанії це перше таке явище від 1905 року, для Ісландії — від 1954-го. Решта материкової Європи не бачила повного затемнення ще від 1999 року. Найдовша тривалість повноти — близько 2 хвилин 17 секунд — очікується у Гренландії.



В Україні затемнення буде видно лише частково.



Поради для ідеального спостереження



Для успішного перегляду цього астрономічного дива необхідно знайти місце з абсолютно відкритим і низьким західним горизонтом. Навіть дуже далекі хмари можуть повністю заблокувати вид на сонце, що сідає.



Спеціалісти радять заздалегідь перевірити обрану локацію за кілька днів до події, щоб мати запасний варіант на випадок непередбачуваних обставин. Прогнози погоди стають достатньо надійними лише за 3 дні до самого затемнення.



Картографи також звертають увагу на цікавий оптичний ефект заломлення світла в атмосфері. Ця рефракція трохи підіймає сонце над горизонтом, що дозволяє побачити явище навіть з не зовсім ідеальних позицій на карті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Земля переживе унікальну серію сонячних затемнень три роки поспіль — у 2026, 2027 та 2028 роках. Кульмінацією стане затемнення 2027 року, яке вважається другим за тривалістю у цьому столітті.Про це пише ТСН 12 серпня 2026 року відбудеться перше затемнення. Місяць повністю закриє Сонце над кількома країнами Європи. Повне сонячне затемнення пройде від Арктики до Середземного моря, а його тінь торкнеться Гренландії, Ісландії та північної Іспанії.Тінь Місяця прокреслить по Землі смугу завдовжки понад 8 260 км і завширшки до 293 км. У зоні повного затемнення денне світло згасне майже на 2,5 хвилини. В цей момент можна буде побачити сонячну корону неозброєним оком.Для Іспанії це перше таке явище від 1905 року, для Ісландії — від 1954-го. Решта материкової Європи не бачила повного затемнення ще від 1999 року. Найдовша тривалість повноти — близько 2 хвилин 17 секунд — очікується у Гренландії.В Україні затемнення буде видно лише частково.Для успішного перегляду цього астрономічного дива необхідно знайти місце з абсолютно відкритим і низьким західним горизонтом. Навіть дуже далекі хмари можуть повністю заблокувати вид на сонце, що сідає.Спеціалісти радять заздалегідь перевірити обрану локацію за кілька днів до події, щоб мати запасний варіант на випадок непередбачуваних обставин. Прогнози погоди стають достатньо надійними лише за 3 дні до самого затемнення.Картографи також звертають увагу на цікавий оптичний ефект заломлення світла в атмосфері. Ця рефракція трохи підіймає сонце над горизонтом, що дозволяє побачити явище навіть з не зовсім ідеальних позицій на карті.

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