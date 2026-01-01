На Волині запустили мобільну донорську бригаду

На Волині запустили мобільну донорську бригаду
На Волині створили мобільну донорську бригаду, яка виїжджає в громади, щоб поповнювати запаси крові.

В області зменшилась кількість донорів, тоді як потреба у крові — зросла, пояснив начальник обласного управління охорони здоров’я Юрій Легкодух, передає misto.media.

Йдеться про потреби військових і лікарень, де кров необхідна для невідкладної та планової допомоги.

«Щоб частково вирішити проблему, разом із обласним центром служби крові сформували мобільну бригаду. Для її роботи залучили карету швидкої допомоги, яка виїжджає в громади за заздалегідь складеним графіком», — каже Легкодух.

Бригада працює вже близько тижня. Виїзди погодили з районними адміністраціями та громадами, а склад команди щоразу формують залежно від кількості охочих здати кров.

Попередньо мобільна бригада працюватиме щонайменше до кінця року. Далі — залежатиме від потреби, зазначив посадовець.

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Теги: донорська бригада, Волинь
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