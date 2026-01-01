На Волині запустили мобільну донорську бригаду
Сьогодні, 08:20
На Волині створили мобільну донорську бригаду, яка виїжджає в громади, щоб поповнювати запаси крові.
В області зменшилась кількість донорів, тоді як потреба у крові — зросла, пояснив начальник обласного управління охорони здоров’я Юрій Легкодух, передає misto.media.
Йдеться про потреби військових і лікарень, де кров необхідна для невідкладної та планової допомоги.
«Щоб частково вирішити проблему, разом із обласним центром служби крові сформували мобільну бригаду. Для її роботи залучили карету швидкої допомоги, яка виїжджає в громади за заздалегідь складеним графіком», — каже Легкодух.
Бригада працює вже близько тижня. Виїзди погодили з районними адміністраціями та громадами, а склад команди щоразу формують залежно від кількості охочих здати кров.
Попередньо мобільна бригада працюватиме щонайменше до кінця року. Далі — залежатиме від потреби, зазначив посадовець.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
В області зменшилась кількість донорів, тоді як потреба у крові — зросла, пояснив начальник обласного управління охорони здоров’я Юрій Легкодух, передає misto.media.
Йдеться про потреби військових і лікарень, де кров необхідна для невідкладної та планової допомоги.
«Щоб частково вирішити проблему, разом із обласним центром служби крові сформували мобільну бригаду. Для її роботи залучили карету швидкої допомоги, яка виїжджає в громади за заздалегідь складеним графіком», — каже Легкодух.
Бригада працює вже близько тижня. Виїзди погодили з районними адміністраціями та громадами, а склад команди щоразу формують залежно від кількості охочих здати кров.
Попередньо мобільна бригада працюватиме щонайменше до кінця року. Далі — залежатиме від потреби, зазначив посадовець.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
ППО збила 18 ракет і 108 безпілотників: росіяни вночі завдали масової атаки на Київ та Україну
Сьогодні, 09:45
За минулу добу українські воїни знищили понад 1500 окупантів, 92 артсистеми, 7 ББМ і 5 танків
Сьогодні, 09:00
На Волині запустили мобільну донорську бригаду
Сьогодні, 08:20
Частині українців піднімуть зарплати на 70%: коли і хто в списку
Сьогодні, 07:15