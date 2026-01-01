За минулу добу українські воїни знищили понад 1500 окупантів, 92 артсистеми, 7 ББМ і 5 танків

За минулу добу українські воїни знищили понад 1500 окупантів, 92 артсистеми, 7 ББМ і 5 танків
Українські воїни систематично нищать окупантів, які вторгнулися на нашу Батьківщину, та їхню техніку.

Протягом минулої доби на концерт до Кобзона відправилися понад 1500 солдатів ворожого війська. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.07.26 орієнтовно склали
особового складу – близько 1 428 930 (+1 520) осіб / persons
танків – 12 156 (+5) од.
бойових броньованих машин – 24 963 (+7) од.
артилерійських систем – 46 261 (+92) од.
РСЗВ – 1 950 (+4) од.
засоби ППО – 1 505 (+3) од.
літаків – 438 (+0) од.
гелікоптерів – 354 (+0) од.
наземні робототехнічні комплекси – 1 956 (+13) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 416 656 (+1 858) од.
крилаті ракети – 4 915 (+1) од.
кораблі / катери – 34 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 122 289 (+547) од.
спеціальна техніка – 4 430 (+2) од.
Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, війна, втрати окупантів
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За минулу добу українські воїни знищили понад 1500 окупантів, 92 артсистеми, 7 ББМ і 5 танків
Сьогодні, 09:00
На Волині запустили мобільну донорську бригаду
Сьогодні, 08:20
Частині українців піднімуть зарплати на 70%: коли і хто в списку
Сьогодні, 07:15
Світ порине у темряву: де і коли дивитися унікальне космічне явище цього літа
Сьогодні, 05:17
Курс валют на 19 липня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Медіа
відео
1/8