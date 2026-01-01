За минулу добу українські воїни знищили понад 1500 окупантів, 92 артсистеми, 7 ББМ і 5 танків





Протягом минулої доби на концерт до Кобзона відправилися понад 1500 солдатів ворожого війська. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.07.26 орієнтовно склали

особового складу – близько 1 428 930 (+1 520) осіб / persons

танків – 12 156 (+5) од.

бойових броньованих машин – 24 963 (+7) од.

артилерійських систем – 46 261 (+92) од.

РСЗВ – 1 950 (+4) од.

засоби ППО – 1 505 (+3) од.

літаків – 438 (+0) од.

гелікоптерів – 354 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси – 1 956 (+13) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 416 656 (+1 858) од.

крилаті ракети – 4 915 (+1) од.

кораблі / катери – 34 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 122 289 (+547) од.

спеціальна техніка – 4 430 (+2) од.

Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські воїни систематично нищать окупантів, які вторгнулися на нашу Батьківщину, та їхню техніку.Протягом минулої доби на концерт до Кобзона відправилися понад 1500 солдатів ворожого війська. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.07.26 орієнтовно склалиособового складу – близько 1 428 930 (+1 520) осіб / personsтанків – 12 156 (+5) од.бойових броньованих машин – 24 963 (+7) од.артилерійських систем – 46 261 (+92) од.РСЗВ – 1 950 (+4) од.засоби ППО – 1 505 (+3) од.літаків – 438 (+0) од.гелікоптерів – 354 (+0) од.наземні робототехнічні комплекси – 1 956 (+13) од.БПЛА оперативно-тактичного рівня – 416 656 (+1 858) од.крилаті ракети – 4 915 (+1) од.кораблі / катери – 34 (+0) од.підводні човни – 2 (+0) од.автомобільна техніка та автоцистерни – 122 289 (+547) од.спеціальна техніка – 4 430 (+2) од.Дані уточнюються.

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