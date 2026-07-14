На Чернігівщині загинув воїн з Волині Олександр Нікітін

Знову трагічна звістка прийшла на Волинь. На війні загинув житель Доросинівської громади.Про це повідомили на сторінці громади у фейсбуці."Із сумом і болем повідомляємо про загибель нашого земляка НІКІТІНА ОЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА 21.12.1981 року народження з села Раймісто, Доросинівської громади. Головний сержант-командир бойової машини 1 зенітної ракетної батареї, загинув 14.07.2026 року у населеному пункті Максаки Корюківського району Чернігівської області", - йдетьсяу повідомленні.Про час прибуття траурного кортежу та церемонію прощання з Героєм повідомлять згодом.На території громади оголошена триденна жалоба з 17 по 19 липня включно.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя