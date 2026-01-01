На Волині зупинили п'яного мотоцикліста без шолома

На Волині патрульні поліцейські склали адмінматеріали на керманича мотоцикла, який рухався без мотошолома та в стані сп’яніння.Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волині.18 липня на дорожній станції патрульної поліції інспектори зупинили керманича мотоцикла Viper, який рухався без мотошолома.Під час спілкування з громадянином патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Водій забажав пройти огляд на стан сп’яніння в медичному закладі. Висновок лікаря-нарколога підтвердив стан сп’яніння.Патрульні відсторонили чоловіка від керування транспортним засобом та склали адміністративні матеріали за:ч. 5 ст. 121 (Порушення правил користування мотошоломами);ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП.Правоохоронці закликали водіїв бути відповідальними та не наражати на небезпеку себе й інших учасників дорожнього руху.