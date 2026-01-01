На Волині зупинили п'яного мотоцикліста без шолома
Сьогодні, 11:57
На Волині патрульні поліцейські склали адмінматеріали на керманича мотоцикла, який рухався без мотошолома та в стані сп’яніння.
Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волині.
18 липня на дорожній станції патрульної поліції інспектори зупинили керманича мотоцикла Viper, який рухався без мотошолома.
Під час спілкування з громадянином патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Водій забажав пройти огляд на стан сп’яніння в медичному закладі. Висновок лікаря-нарколога підтвердив стан сп’яніння.
Патрульні відсторонили чоловіка від керування транспортним засобом та склали адміністративні матеріали за:
ч. 5 ст. 121 (Порушення правил користування мотошоломами);
ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП.
Правоохоронці закликали водіїв бути відповідальними та не наражати на небезпеку себе й інших учасників дорожнього руху.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волині.
18 липня на дорожній станції патрульної поліції інспектори зупинили керманича мотоцикла Viper, який рухався без мотошолома.
Під час спілкування з громадянином патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Водій забажав пройти огляд на стан сп’яніння в медичному закладі. Висновок лікаря-нарколога підтвердив стан сп’яніння.
Патрульні відсторонили чоловіка від керування транспортним засобом та склали адміністративні матеріали за:
ч. 5 ст. 121 (Порушення правил користування мотошоломами);
ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП.
Правоохоронці закликали водіїв бути відповідальними та не наражати на небезпеку себе й інших учасників дорожнього руху.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Резерв+» можливо не працюватиме через технічні роботи, що робити військовозобов'язаним
Сьогодні, 12:38
На Волині зупинили п'яного мотоцикліста без шолома
Сьогодні, 11:57
Через влучання блискавки в селі на Волині стала пожежа
Сьогодні, 11:09
На Чернігівщині загинув воїн з Волині Олександр Нікітін
Сьогодні, 10:27
ППО збила 18 ракет і 108 безпілотників: росіяни вночі завдали масової атаки на Київ та Україну
Сьогодні, 09:45