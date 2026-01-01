На Волині зупинили п'яного мотоцикліста без шолома

На Волині зупинили п'яного мотоцикліста без шолома
На Волині патрульні поліцейські склали адмінматеріали на керманича мотоцикла, який рухався без мотошолома та в стані сп’яніння.

Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волині.

18 липня на дорожній станції патрульної поліції інспектори зупинили керманича мотоцикла Viper, який рухався без мотошолома.

Під час спілкування з громадянином патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Водій забажав пройти огляд на стан сп’яніння в медичному закладі. Висновок лікаря-нарколога підтвердив стан сп’яніння.

Патрульні відсторонили чоловіка від керування транспортним засобом та склали адміністративні матеріали за:
ч. 5 ст. 121 (Порушення правил користування мотошоломами);
ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП.

Правоохоронці закликали водіїв бути відповідальними та не наражати на небезпеку себе й інших учасників дорожнього руху.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, поліція, п'яний за кермом, порушення, мотоцикліст
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Резерв+» можливо не працюватиме через технічні роботи, що робити військовозобов'язаним
Сьогодні, 12:38
На Волині зупинили п'яного мотоцикліста без шолома
Сьогодні, 11:57
Через влучання блискавки в селі на Волині стала пожежа
Сьогодні, 11:09
На Чернігівщині загинув воїн з Волині Олександр Нікітін
Сьогодні, 10:27
ППО збила 18 ракет і 108 безпілотників: росіяни вночі завдали масової атаки на Київ та Україну
Сьогодні, 09:45
Медіа
відео
1/8