«Резерв+» можливо не працюватиме через технічні роботи, що робити військовозобов'язаним
Сьогодні, 12:38
У системі Резерв+ через технічні роботи можливі тимчасові збої.
Проте Резерв+ працюватиме у звичайному режимі, - повідомляють у Міністерстві обори України.
"Якщо ви військовозобов’язаний, маєте відстрочку або бронювання та плануєте перетинати державний кордон вночі або маєте підстави для пересування під час комендантської години, рекомендуємо про всяк випадок завантажити PDF-версію військово-облікового документа. Технічні роботи будуть короткостроковими й триватимуть 1–2 години в нічний час", - йдеться у повідомленні на сторінці Міноборони.
Щоб завантажити PDF, на головному екрані застосунку потрібно натиснути + та обрати «Завантажити PDF».
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Проте Резерв+ працюватиме у звичайному режимі, - повідомляють у Міністерстві обори України.
"Якщо ви військовозобов’язаний, маєте відстрочку або бронювання та плануєте перетинати державний кордон вночі або маєте підстави для пересування під час комендантської години, рекомендуємо про всяк випадок завантажити PDF-версію військово-облікового документа. Технічні роботи будуть короткостроковими й триватимуть 1–2 години в нічний час", - йдеться у повідомленні на сторінці Міноборони.
Щоб завантажити PDF, на головному екрані застосунку потрібно натиснути + та обрати «Завантажити PDF».
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