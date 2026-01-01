«Резерв+» можливо не працюватиме через технічні роботи, що робити військовозобов'язаним

У системі Резерв+ через технічні роботи можливі тимчасові збої.Проте Резерв+ працюватиме у звичайному режимі, - повідомляють у Міністерстві обори України."Якщо ви військовозобов’язаний, маєте відстрочку або бронювання та плануєте перетинати державний кордон вночі або маєте підстави для пересування під час комендантської години, рекомендуємо про всяк випадок завантажити PDF-версію військово-облікового документа. Технічні роботи будуть короткостроковими й триватимуть 1–2 години в нічний час", - йдеться у повідомленні на сторінці Міноборони.Щоб завантажити PDF, на головному екрані застосунку потрібно натиснути + та обрати «Завантажити PDF».