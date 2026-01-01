У луцькому ЦНАПі – нові послуги





Про це повідомляють на сторінці установи.



​Відтепер розв'язувати «газові» питання стало простіше, швидше та зручніше. Для комфорту жителів громади адміністратори ЦНАП надають послуги ГК «Нафтогаз України».

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Які послуги можна отримати:

​актуалізувати дані власника особового рахунку

стати клієнтом компанії або змінити постачальника газу

отримати документи: довідку про відсутність заборгованості або акт звірки розрахунків.

​сформувати рахунок (платіжку) за спожитий газ.



Цьому кроку передував діалог директорки ЦНАП міста Луцька Лариси Карп’як із представниками «Нафтогаз України», під час якого було узгоджено всі технічні та організаційні моменти для старту роботи.



Містян запрошують за адресою: м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 35. Телефон для довідок: (0332) 777 888.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Центрі надання адміністративних послуг міста Луцька з'явилися нові послуги.Про це повідомляють на сторінці установи.​Відтепер розв'язувати «газові» питання стало простіше, швидше та зручніше. Для комфорту жителів громади адміністратори ЦНАП надають послуги ГК «Нафтогаз України».​актуалізувати дані власника особового рахункустати клієнтом компанії або змінити постачальника газуотримати документи: довідку про відсутність заборгованості або акт звірки розрахунків.​сформувати рахунок (платіжку) за спожитий газ.Цьому кроку передував діалог директорки ЦНАП міста Луцька Лариси Карп’як із представниками «Нафтогаз України», під час якого було узгоджено всі технічні та організаційні моменти для старту роботи.Містян запрошують за адресою: м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 35. Телефон для довідок: (0332) 777 888.

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