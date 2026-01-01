У луцькому ЦНАПі – нові послуги

У луцькому ЦНАПі – нові послуги
У Центрі надання адміністративних послуг міста Луцька з'явилися нові послуги.

Про це повідомляють на сторінці установи.

​Відтепер розв'язувати «газові» питання стало простіше, швидше та зручніше. Для комфорту жителів громади адміністратори ЦНАП надають послуги ГК «Нафтогаз України».

Які послуги можна отримати:
​актуалізувати дані власника особового рахунку
стати клієнтом компанії або змінити постачальника газу
отримати документи: довідку про відсутність заборгованості або акт звірки розрахунків.
​сформувати рахунок (платіжку) за спожитий газ.

Цьому кроку передував діалог директорки ЦНАП міста Луцька Лариси Карп’як із представниками «Нафтогаз України», під час якого було узгоджено всі технічні та організаційні моменти для старту роботи.

Містян запрошують за адресою: м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 35. Телефон для довідок: (0332) 777 888.

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Теги: ЦНАП, послуги, газ
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