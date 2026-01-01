У Луцьку чоловіку стало погано на пішоходному переході. ВІДЕО

Під час патрулювання проспекту Перемоги інспектори помітили чоловіка, який лежав на пішохідному переході. Поруч із ним перебували небайдужі громадяни.Про це йдеться на сторінці патрульної поліції Волині.Патрульні одразу зупинилися та з’ясували, що в чоловіка, ймовірно, раптово стався напад епілепсії. Один із водіїв виявився медиком, не залишився осторонь і першим кинувся на допомогу.Ми разом із небайдужими громадянами надали чоловікові необхідну допомогу: інспектори поклали його у стабільне бокове положення та контролювали стан до приїзду медиків.Згодом на місце події прибули мотопатрульні. Вони регулювали дорожній рух і також допомагали до прибуття бригади швидкої медичної допомоги.