У Луцьку чоловіку стало погано на пішоходному переході. ВІДЕО
Сьогодні, 13:22
Під час патрулювання проспекту Перемоги інспектори помітили чоловіка, який лежав на пішохідному переході. Поруч із ним перебували небайдужі громадяни.
Про це йдеться на сторінці патрульної поліції Волині.
Патрульні одразу зупинилися та з’ясували, що в чоловіка, ймовірно, раптово стався напад епілепсії. Один із водіїв виявився медиком, не залишився осторонь і першим кинувся на допомогу.
Ми разом із небайдужими громадянами надали чоловікові необхідну допомогу: інспектори поклали його у стабільне бокове положення та контролювали стан до приїзду медиків.
Згодом на місце події прибули мотопатрульні. Вони регулювали дорожній рух і також допомагали до прибуття бригади швидкої медичної допомоги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться на сторінці патрульної поліції Волині.
Патрульні одразу зупинилися та з’ясували, що в чоловіка, ймовірно, раптово стався напад епілепсії. Один із водіїв виявився медиком, не залишився осторонь і першим кинувся на допомогу.
Ми разом із небайдужими громадянами надали чоловікові необхідну допомогу: інспектори поклали його у стабільне бокове положення та контролювали стан до приїзду медиків.
Згодом на місце події прибули мотопатрульні. Вони регулювали дорожній рух і також допомагали до прибуття бригади швидкої медичної допомоги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У луцькому ЦНАПі – нові послуги
Сьогодні, 14:05
У Луцьку чоловіку стало погано на пішоходному переході. ВІДЕО
Сьогодні, 13:22
«Резерв+» можливо не працюватиме через технічні роботи, що робити військовозобов'язаним
Сьогодні, 12:38
На Волині зупинили п'яного мотоцикліста без шолома
Сьогодні, 11:57
Через влучання блискавки в селі на Волині стала пожежа
Сьогодні, 11:09