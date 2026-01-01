На Запоріжжі росіяни обстріляли пасажирський потяг, поранена провідниця

На Запоріжжі росіяни обстріляли пасажирський потяг, поранена провідниця
Ворожий БПЛА в Запорізькій області знову уразив пасажирський поїзд.

Про це повідомили на сторінці Укрзалізниці.

Моніторингова група УЗ дала завчасну команду на евакуацію, тому обійшлося без жертв. За попередньою інформацією, легке поранення дістала одна з наших провідниць, наразі концентруємось на тому, щоб якомога швидше надати їй допомогу.

Людей довезли до Запоріжжя автобусами, організованими за оперативного сприяння Запорізької ОВА та гуманітарної місії «Проліска».

"Безпека пасажирів і працівників залізниці залишається пріоритетом, тож рух поїздів у регіоні буде під максимальним контролем наших моніторингових груп. Звертаємо увагу, що можливі трансфери з залученням автобусів та приміських електропоїздів з/до Запоріжжя — просимо звертати увагу на персоналізовані сповіщення в застосунку Укрзалізниці", - повідомляють залізничники.

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Теги: Укрзалізниця, війна, атака, росіяни, Запоріжжя, злочин
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