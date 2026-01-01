На Запоріжжі росіяни обстріляли пасажирський потяг, поранена провідниця

Ворожий БПЛА в Запорізькій області знову уразив пасажирський поїзд.Про це повідомили на сторінці Укрзалізниці.Моніторингова група УЗ дала завчасну команду на евакуацію, тому обійшлося без жертв. За попередньою інформацією, легке поранення дістала одна з наших провідниць, наразі концентруємось на тому, щоб якомога швидше надати їй допомогу.Людей довезли до Запоріжжя автобусами, організованими за оперативного сприяння Запорізької ОВА та гуманітарної місії «Проліска»."Безпека пасажирів і працівників залізниці залишається пріоритетом, тож рух поїздів у регіоні буде під максимальним контролем наших моніторингових груп. Звертаємо увагу, що можливі трансфери з залученням автобусів та приміських електропоїздів з/до Запоріжжя — просимо звертати увагу на персоналізовані сповіщення в застосунку Укрзалізниці", - повідомляють залізничники.