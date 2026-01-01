Скільки на ринку в Луцьку коштують абрикоси





Журналісти побували на Завокзальному ринку Луцька та дізналися, скільки коштують абрикоси та звідки їх привозять, - йдеться у матеріалі видання



На ринку продають абрикоси із Закарпаття, Вінниччини та Волині. Ціни залежать від розміру плодів, сорту та зовнішнього вигляду.



Найдешевші абрикоси можна придбати за 70–80 гривень за кілограм. Водночас великі та добірні плоди коштують 110–130 гривень за кілограм.



На окремих торгових точках журналісти ВСН помітили й дорожчі сорти. За великі абрикоси продавці просять до 150 гривень за кілограм.



Цього року покупці мають широкий вибір фруктів різних цінових категорій. Тож кожен може знайти як бюджетний варіант для варення чи компотів, так і добірні плоди для споживання у свіжому вигляді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Абрикоси нині одні з найпомітніших фруктів на Завокзальному ринку Луцька. Покупцям пропонують десятки сортів і розмірів — від невеликих плодів для домашніх заготовок до великих добірних абрикосів.Журналісти побували на Завокзальному ринку Луцька та дізналися, скільки коштують абрикоси та звідки їх привозять, - йдеться у матеріалі видання ВСН. На ринку продають абрикоси із Закарпаття, Вінниччини та Волині. Ціни залежать від розміру плодів, сорту та зовнішнього вигляду.Найдешевші абрикоси можна придбати за 70–80 гривень за кілограм. Водночас великі та добірні плоди коштують 110–130 гривень за кілограм.На окремих торгових точках журналісти ВСН помітили й дорожчі сорти. За великі абрикоси продавці просять до 150 гривень за кілограм.Цього року покупці мають широкий вибір фруктів різних цінових категорій. Тож кожен може знайти як бюджетний варіант для варення чи компотів, так і добірні плоди для споживання у свіжому вигляді.

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