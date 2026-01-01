Скільки на ринку в Луцьку коштують абрикоси

Скільки на ринку в Луцьку коштують абрикоси
Абрикоси нині одні з найпомітніших фруктів на Завокзальному ринку Луцька. Покупцям пропонують десятки сортів і розмірів — від невеликих плодів для домашніх заготовок до великих добірних абрикосів.

Журналісти побували на Завокзальному ринку Луцька та дізналися, скільки коштують абрикоси та звідки їх привозять, - йдеться у матеріалі видання ВСН.

На ринку продають абрикоси із Закарпаття, Вінниччини та Волині. Ціни залежать від розміру плодів, сорту та зовнішнього вигляду.

Найдешевші абрикоси можна придбати за 70–80 гривень за кілограм. Водночас великі та добірні плоди коштують 110–130 гривень за кілограм.
Скільки на ринку в Луцьку коштують абрикоси
Скільки на ринку в Луцьку коштують абрикоси

На окремих торгових точках журналісти ВСН помітили й дорожчі сорти. За великі абрикоси продавці просять до 150 гривень за кілограм.
Скільки на ринку в Луцьку коштують абрикоси

Цього року покупці мають широкий вибір фруктів різних цінових категорій. Тож кожен може знайти як бюджетний варіант для варення чи компотів, так і добірні плоди для споживання у свіжому вигляді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: літо, сезон, фрукти, абрикоси, Луцьк, Волинь, ринок, базар
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У кількох селах та місті Луцького району тимчасово не буде газу
19 липня, 16:23
На Запоріжжі росіяни обстріляли пасажирський потяг, поранена провідниця
19 липня, 15:38
Скільки на ринку в Луцьку коштують абрикоси
19 липня, 14:56
Волонтери «Української команди» передали бійцям «Артану» мобільні електростанції
19 липня, 14:05
У луцькому ЦНАПі – нові послуги
19 липня, 14:05
Медіа
відео
1/8