Через влучання блискавки в селі на Волині стала пожежа
Сьогодні, 11:09
На Волині блискавка ледь не знищила господарство. Через удар сталася пожежа.
Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.
18 липня надвечір в селі Полиці Камінь-Каширської громади через влучання грозового розряду трапилася пожежа господарської споруди, вогонь охопив покрівлю.
На місце події прибули рятувальники з м. Каменя-Каширського та працівники місцевої пожежної команди с. Гута-Боровенська.
Вони ліквідували горіння о 21:35.
Унаслідок пожежі покрівля споруди частково знищена, зазнало пошкоджень перекриття та запаси соломи.
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Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.
18 липня надвечір в селі Полиці Камінь-Каширської громади через влучання грозового розряду трапилася пожежа господарської споруди, вогонь охопив покрівлю.
На місце події прибули рятувальники з м. Каменя-Каширського та працівники місцевої пожежної команди с. Гута-Боровенська.
Вони ліквідували горіння о 21:35.
Унаслідок пожежі покрівля споруди частково знищена, зазнало пошкоджень перекриття та запаси соломи.
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