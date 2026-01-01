Через влучання блискавки в селі на Волині стала пожежа

Через влучання блискавки в селі на Волині стала пожежа
На Волині блискавка ледь не знищила господарство. Через удар сталася пожежа.

Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.

18 липня надвечір в селі Полиці Камінь-Каширської громади через влучання грозового розряду трапилася пожежа господарської споруди, вогонь охопив покрівлю.

На місце події прибули рятувальники з м. Каменя-Каширського та працівники місцевої пожежної команди с. Гута-Боровенська.
Вони ліквідували горіння о 21:35.

Унаслідок пожежі покрівля споруди частково знищена, зазнало пошкоджень перекриття та запаси соломи.

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Теги: пожежа, блискавка, Волинь, Полиці
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