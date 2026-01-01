Мін’юст назвав найпопулярніші імена новонароджених за перші шість місяців 2026 року
Сьогодні, 17:15
За даними Міністерства юстиції України, у першому півріччі 2026 року визначено найпопулярніші чоловічі та жіночі імена, якими найчастіше називали новонароджених дітей.
Серед дівчаток лідерами стали: Софія, Злата, Мілана, Емілія, Анна, Анастасія, Поліна, Марія, Соломія та Єва.
Хлопчиків найчастіше називали такими іменами: Артем, Олександр, Матвій, Максим, Тимофій, Богдан, Давид, Ярослав, Роман та Дмитро.
Ці імена належать до найпоширеніших у більшості регіонів України. Наприклад, ім’я Софія належить до найпопулярніших у більшості областей — від Вінницької та Волинської до Одеської й Харківської. Імена Артем та Олександр входять до списків найпопулярніших у центральних, західних та східних регіонах України. Злата та Мілана особливо часто обираються на заході та в центрі країни, тоді як Матвій та Тимофій популярні у західних областях.
Поряд із традиційними та популярними іменами зберігається тенденція до вибору унікальних варіантів — від подвійних та складних комбінацій до іноземних, екзотичних, біблійних і староукраїнських. Такий вибір демонструє, що батьки часто прагнуть поєднати традицію із сучасністю та дати дитині незвичне ім’я.
Серед рідковживаних імен, якими називали новонароджених у першому півріччі 2026 року, були:
Подвійні імена та іменні комбінації
Жіночі: Аделаіда-Лоредана, Мар’ям‑Ніколлет, Домініка‑Аніель, Маргарита‑Килина, Абаведарія‑Аліса.
Чоловічі: Даніель‑Артур Теофім, Роман‑Нуріслам, Андрій‑Андріан, Еліот-Тео, Марк-Ґабріель.
Іноземні та нетипові для української традиції імена
Жіночі: Айсель, Імераліна, Деллі, Кейлі, Касія, Патрісія, Роуз, Саніта, Ума, Естер.
Чоловічі: Амір, Леон, Себастіан, Даян, Ліам, Кіліан, Ітан, Мартін, Девід, Річард, Еван.
Імена релігійної та культурної традиції
Жіночі: Авігея, Вірсавія, Суламіта, Євангеліна, Сара, Теона, Меланія, Магдалина, Афіна, Юнона.
Чоловічі: Самійло, Єссей, Нафанаїл, Соломон, Емануїл, Єлисей, Єремія, Адам, Серафим, Веніамін.
Історичні та архаїчні імена
Жіночі: Богуслава, Владомира, Дзвінка, Квітослава, Лукерія, Олімпіада, Роксолана, Квітка, Ярина, Орислава.
Чоловічі: Добромир, Святогор, Світозар, Зореслав, Аскольд, Тамерлан, Еней, Пантелеімон, Миролюб, Ярій.
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Серед дівчаток лідерами стали: Софія, Злата, Мілана, Емілія, Анна, Анастасія, Поліна, Марія, Соломія та Єва.
Хлопчиків найчастіше називали такими іменами: Артем, Олександр, Матвій, Максим, Тимофій, Богдан, Давид, Ярослав, Роман та Дмитро.
Ці імена належать до найпоширеніших у більшості регіонів України. Наприклад, ім’я Софія належить до найпопулярніших у більшості областей — від Вінницької та Волинської до Одеської й Харківської. Імена Артем та Олександр входять до списків найпопулярніших у центральних, західних та східних регіонах України. Злата та Мілана особливо часто обираються на заході та в центрі країни, тоді як Матвій та Тимофій популярні у західних областях.
Поряд із традиційними та популярними іменами зберігається тенденція до вибору унікальних варіантів — від подвійних та складних комбінацій до іноземних, екзотичних, біблійних і староукраїнських. Такий вибір демонструє, що батьки часто прагнуть поєднати традицію із сучасністю та дати дитині незвичне ім’я.
Серед рідковживаних імен, якими називали новонароджених у першому півріччі 2026 року, були:
Подвійні імена та іменні комбінації
Жіночі: Аделаіда-Лоредана, Мар’ям‑Ніколлет, Домініка‑Аніель, Маргарита‑Килина, Абаведарія‑Аліса.
Чоловічі: Даніель‑Артур Теофім, Роман‑Нуріслам, Андрій‑Андріан, Еліот-Тео, Марк-Ґабріель.
Іноземні та нетипові для української традиції імена
Жіночі: Айсель, Імераліна, Деллі, Кейлі, Касія, Патрісія, Роуз, Саніта, Ума, Естер.
Чоловічі: Амір, Леон, Себастіан, Даян, Ліам, Кіліан, Ітан, Мартін, Девід, Річард, Еван.
Імена релігійної та культурної традиції
Жіночі: Авігея, Вірсавія, Суламіта, Євангеліна, Сара, Теона, Меланія, Магдалина, Афіна, Юнона.
Чоловічі: Самійло, Єссей, Нафанаїл, Соломон, Емануїл, Єлисей, Єремія, Адам, Серафим, Веніамін.
Історичні та архаїчні імена
Жіночі: Богуслава, Владомира, Дзвінка, Квітослава, Лукерія, Олімпіада, Роксолана, Квітка, Ярина, Орислава.
Чоловічі: Добромир, Святогор, Світозар, Зореслав, Аскольд, Тамерлан, Еней, Пантелеімон, Миролюб, Ярій.
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