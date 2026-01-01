На в’їзді до Луцька вже майже 50 років стоїть панно із радянським образом міста

Валерій Пельц у своєму блозі «Travelino» продовжує відкривати маловідомі сторінки історії Луцька та Волині. Цього разу він побував біля панно на в’їзді до Луцька зі сторони Києва, яке більшість водіїв і пасажирів бачать щодня, однак мало хто знає історію його появи, пише



Панно, яке зустрічає тих, хто в’їжджає до Луцька зі сторони Києва, встановили ще у 1977 році. Таким чином йому вже майже пів століття.



За словами Валерія Пельца, композицію створили за радянських часів як своєрідну візитівку міста. На ній зобразили найважливіші об’єкти тодішнього Луцька — як уже діючі підприємства та установи, так і ті, що на момент встановлення ще перебували на етапі будівництва.



Серед гіпсових зображень можна впізнати замок Любарта, головний корпус тодішнього обкому, де нині розташований Волинський національний університет, драматичний театр, готель «Україна», стадіон «Авангард», Луцький технічний університет, підшипниковий завод, завод «Електротермометрія», електроапаратний завод, автозавод та інші підприємства, які свого часу формували промисловий образ міста.



Частину об’єктів на панно зобразили ще до завершення їхнього будівництва. Таким чином композиція виконувала не лише роль карти Луцька, а й демонструвала бачення того, яким радянська влада прагнула показати місто майбутнього.



Сьогодні панно залишається одним із найбільш впізнаваних символів Луцька для тих, хто в’їжджає до міста зі східного напрямку. Водночас воно є нагадуванням про те, як майже 50 років тому уявляли розвиток обласного центру та які об’єкти вважали його головною гордістю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лучанину своєму блозі «Travelino» продовжує відкривати маловідомі сторінки історії Луцька та Волині. Цього разу він побував біля панно на в’їзді до Луцька зі сторони Києва, яке більшість водіїв і пасажирів бачать щодня, однак мало хто знає історію його появи, пише БУГ Панно, яке зустрічає тих, хто в’їжджає до Луцька зі сторони Києва, встановили ще у 1977 році. Таким чином йому вже майже пів століття.За словами Валерія Пельца, композицію створили за радянських часів як своєрідну візитівку міста. На ній зобразили найважливіші об’єкти тодішнього Луцька — як уже діючі підприємства та установи, так і ті, що на момент встановлення ще перебували на етапі будівництва.Серед гіпсових зображень можна впізнати замок Любарта, головний корпус тодішнього обкому, де нині розташований Волинський національний університет, драматичний театр, готель «Україна», стадіон «Авангард», Луцький технічний університет, підшипниковий завод, завод «Електротермометрія», електроапаратний завод, автозавод та інші підприємства, які свого часу формували промисловий образ міста.Частину об’єктів на панно зобразили ще до завершення їхнього будівництва. Таким чином композиція виконувала не лише роль карти Луцька, а й демонструвала бачення того, яким радянська влада прагнула показати місто майбутнього.Сьогодні панно залишається одним із найбільш впізнаваних символів Луцька для тих, хто в’їжджає до міста зі східного напрямку. Водночас воно є нагадуванням про те, як майже 50 років тому уявляли розвиток обласного центру та які об’єкти вважали його головною гордістю.

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