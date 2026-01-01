Письменник з Луцька Сергій Бортніков оскаржував вирок за виправдовування агресії Росії: що вирішив суд

Сергія Бортнікова на вирок Луцького міськрайонного суду, яким його засудили до шести років позбавлення волі за виправдовування та заперечення збройної агресії Росії проти України, а також глорифікацію її учасників.



Засідання відбулося днями, передає



Колегія суддів у складі Олега Клока, Віталія Денісова та Світлани Киці розглянула апеляцію, подану захисником обвинуваченого Олександром Лавренчуком. Державне обвинувачення у справі підтримував прокурор Сергій Зубань.



Нагадаємо, Луцький міськрайонний суд 13 квітня визнав Сергія Бортнікова винуватим за частинами 1 та 3 статті 436-2 Кримінального кодексу України. За даними слідства, він у публічних висловлюваннях і приватному листуванні поширював проросійські наративи, виправдовував збройну агресію РФ, заперечував тимчасову окупацію частини території України та глорифікував російських військових. Суд призначив йому покарання у вигляді шести років позбавлення волі.



Позиція захисту



Адвокат Олександр Лавренчук просив Волинський апеляційний суд скасувати вирок та призначити новий розгляд справи. Значну частину своїх доводів він присвятив не оцінці змісту обвинувачення, а, на його думку, істотним порушенням кримінального процесу під час досудового розслідування та судового розгляду.



Захисник стверджував, що суд першої інстанції не надав належної оцінки аргументам сторони захисту, а мотивувальна частина вироку, за його словами, майже повністю повторює обвинувальний акт. Він вважає, що у вироку не пояснено, чому суд відхилив заперечення захисту щодо доказів.



Окремий блок доводів стосувався проведення обшуку. Адвокат заявив про нібито порушення процедури, зокрема через розбіжності між протоколом і відеозаписом, переривання відеофіксації, а також те, що обшук, за його словами, розпочали без прибуття адвоката, хоча обвинувачений просив його дочекатися. На думку захисту, це ставить під сумнів допустимість отриманих доказів.



Також Лавренчук поставив під сумнів законність отримання листування, яке стало одним із доказів у справі. Він стверджував, що в матеріалах провадження відсутні судові дозволи на втручання у приватне спілкування, а також заявив, що належність переписок Сергію Бортнікову належним чином не підтверджена.



Під час виступу адвокат також торкнувся змісту обвинувачення, наголошуючи, що сторона захисту заперечує належність інкримінованого листування Сергію Бортнікову та вважає, що наведені стороною обвинувачення матеріали не містять ознак глорифікації у розумінні статті 436-2 Кримінального кодексу України.



Під час засідання суд уточнив у Сергія Бортнікова, чи заперечує він належність інкримінованого листування. Обвинувачений відповів, що не заперечує авторство всієї переписки, однак заявив, що два окремі фрагменти, які фігурують у матеріалах справи, написані не ним.



За словами Бортнікова, він ніколи не міг назвати російських військових «нашими ребятами» та заперечив авторство уривка, у якому згадуються снайпери. Решту листування він окремо не заперечував.



Що відповів прокурор



У відповідь прокурор Сергій Зубань просив залишити апеляційну скаргу без задоволення, а вирок Луцького міськрайонного суду – без змін. Законодавство



Він заперечив доводи захисту про недопустимість доказів, отриманих під час обшуку. За словами прокурора, поняті, яких за клопотанням захисту допитали в суді першої інстанції, підтвердили, що перед початком обшуку слідчі оголосили ухвалу суду, роз'яснили права учасникам, після чого провели слідчу дію та вилучили комп'ютер і книги.



Прокурор також зазначив, що адвокат Бортнікова прибув до місця проведення обшуку ще до його завершення, однак не заявляв клопотань чи зауважень щодо процедури.



Під час виступу прокурор повідомив, що на комп'ютері Бортнікова були виявлені підписки на російські телеграм-канали. Законодавство



Також прокурор відкинув твердження захисту про незаконне втручання у приватне листування. Він заявив, що необхідні судові дозволи на проведення оперативно-технічних заходів та тимчасовий доступ до носіїв інформації містяться в матеріалах кримінального провадження, досліджувалися судом першої інстанції та згадуються у вироку.



Окремо Сергій Зубань заперечив аргумент захисту про відсутність ознак глорифікації. Він навів один із фрагментів листування, який, на думку сторони обвинувачення, підтримує російський пропагандистський наратив про те, що саме Україна нібито розпочала війну. Прокурор зазначив, що такі висловлювання узгоджуються з висновками експертизи та охоплюються диспозицією статті 436-2 Кримінального кодексу України.



«Фраза «Україна начала конфлікт» повністю знаходить підтримку в його обґрунтуванні, є співголосною його власним думкам, слугує перекладанням вини саме на Україну за розпочинання найкровопролитнішої війни в Європі. Тому вважаю, що ці дописи повністю узгоджуються з твердженнями російської пропаганди про те, що саме агресивні дії України передували вторгненню Російської Федерації», – сказав прокурор, цитуючи переписку Бортнікова. Історія



Рішення суду



Після виходу з нарадчої кімнати колегія суддів оголосила резолютивну частину ухвали.



Волинський апеляційний суд залишив апеляційну скаргу захисника Олександра Лавренчука без задоволення, а вирок Луцького міськрайонного суду Волинської області від 13 квітня 2026 року щодо Сергія Бортнікова – без змін. Судита судова система



Таким чином, призначене судом першої інстанції покарання у вигляді шести років позбавлення волі залишилося чинним.



Ухвала набрала законної сили з моменту проголошення. Водночас її можна оскаржити в касаційному порядку безпосередньо до Верховного Суду протягом 30 днів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинському апеляційному суді розглянули апеляційну скаргу захисту луцького письменникана вирок Луцького міськрайонного суду, яким його засудили до шести років позбавлення волі за виправдовування та заперечення збройної агресії Росії проти України, а також глорифікацію її учасників.Засідання відбулося днями, передає Район.Луцьк Колегія суддів у складітарозглянула апеляцію, подану захисником обвинуваченого. Державне обвинувачення у справі підтримував прокурорНагадаємо, Луцький міськрайонний суд 13 квітня визнав Сергія Бортнікова винуватим за частинами 1 та 3 статті 436-2 Кримінального кодексу України. За даними слідства, він у публічних висловлюваннях і приватному листуванні поширював проросійські наративи, виправдовував збройну агресію РФ, заперечував тимчасову окупацію частини території України та глорифікував російських військових. Суд призначив йому покарання у вигляді шести років позбавлення волі.Адвокат Олександр Лавренчук просив Волинський апеляційний суд скасувати вирок та призначити новий розгляд справи. Значну частину своїх доводів він присвятив не оцінці змісту обвинувачення, а, на його думку, істотним порушенням кримінального процесу під час досудового розслідування та судового розгляду.Захисник стверджував, що суд першої інстанції не надав належної оцінки аргументам сторони захисту, а мотивувальна частина вироку, за його словами, майже повністю повторює обвинувальний акт. Він вважає, що у вироку не пояснено, чому суд відхилив заперечення захисту щодо доказів.Окремий блок доводів стосувався проведення обшуку. Адвокат заявив про нібито порушення процедури, зокрема через розбіжності між протоколом і відеозаписом, переривання відеофіксації, а також те, що обшук, за його словами, розпочали без прибуття адвоката, хоча обвинувачений просив його дочекатися. На думку захисту, це ставить під сумнів допустимість отриманих доказів.Також Лавренчук поставив під сумнів законність отримання листування, яке стало одним із доказів у справі. Він стверджував, що в матеріалах провадження відсутні судові дозволи на втручання у приватне спілкування, а також заявив, що належність переписок Сергію Бортнікову належним чином не підтверджена.Під час виступу адвокат також торкнувся змісту обвинувачення, наголошуючи, що сторона захисту заперечує належність інкримінованого листування Сергію Бортнікову та вважає, що наведені стороною обвинувачення матеріали не містять ознак глорифікації у розумінні статті 436-2 Кримінального кодексу України.Під час засідання суд уточнив у Сергія Бортнікова, чи заперечує він належність інкримінованого листування. Обвинувачений відповів, що не заперечує авторство всієї переписки, однак заявив, що два окремі фрагменти, які фігурують у матеріалах справи, написані не ним.За словами Бортнікова, він ніколи не міг назвати російських військових «нашими ребятами» та заперечив авторство уривка, у якому згадуються снайпери. Решту листування він окремо не заперечував.У відповідь прокурор Сергій Зубань просив залишити апеляційну скаргу без задоволення, а вирок Луцького міськрайонного суду – без змін. ЗаконодавствоВін заперечив доводи захисту про недопустимість доказів, отриманих під час обшуку. За словами прокурора, поняті, яких за клопотанням захисту допитали в суді першої інстанції, підтвердили, що перед початком обшуку слідчі оголосили ухвалу суду, роз'яснили права учасникам, після чого провели слідчу дію та вилучили комп'ютер і книги.Прокурор також зазначив, що адвокат Бортнікова прибув до місця проведення обшуку ще до його завершення, однак не заявляв клопотань чи зауважень щодо процедури.Під час виступу прокурор повідомив, що на комп'ютері Бортнікова були виявлені підписки на російські телеграм-канали. ЗаконодавствоТакож прокурор відкинув твердження захисту про незаконне втручання у приватне листування. Він заявив, що необхідні судові дозволи на проведення оперативно-технічних заходів та тимчасовий доступ до носіїв інформації містяться в матеріалах кримінального провадження, досліджувалися судом першої інстанції та згадуються у вироку.Окремо Сергій Зубань заперечив аргумент захисту про відсутність ознак глорифікації. Він навів один із фрагментів листування, який, на думку сторони обвинувачення, підтримує російський пропагандистський наратив про те, що саме Україна нібито розпочала війну. Прокурор зазначив, що такі висловлювання узгоджуються з висновками експертизи та охоплюються диспозицією статті 436-2 Кримінального кодексу України.«Фраза «Україна начала конфлікт» повністю знаходить підтримку в його обґрунтуванні, є співголосною його власним думкам, слугує перекладанням вини саме на Україну за розпочинання найкровопролитнішої війни в Європі. Тому вважаю, що ці дописи повністю узгоджуються з твердженнями російської пропаганди про те, що саме агресивні дії України передували вторгненню Російської Федерації», – сказав прокурор, цитуючи переписку Бортнікова. ІсторіяПісля виходу з нарадчої кімнати колегія суддів оголосила резолютивну частину ухвали.Волинський апеляційний суд залишив апеляційну скаргу захисника Олександра Лавренчука без задоволення, а вирок Луцького міськрайонного суду Волинської області від 13 квітня 2026 року щодо Сергія Бортнікова – без змін. Судита судова системаТаким чином, призначене судом першої інстанції покарання у вигляді шести років позбавлення волі залишилося чинним.Ухвала набрала законної сили з моменту проголошення. Водночас її можна оскаржити в касаційному порядку безпосередньо до Верховного Суду протягом 30 днів.

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